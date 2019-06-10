Украина

Скандально известная экс-прокурор Крыма, в ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская отреагировала на действия «властей» аннексированного Крыма, которые в разгар пляжного сезона ограждают пляжи от доступа «посторонних», по которыми на милитаризированном полуострове традиционно понимают всех гражданских.

Примечательно, что против самого перекрытия доступа на пляжи Поклонская не возражает, ей не нравится лишь «негармоничность» ограждений.

Об этом она сказала в комментарии одному из телеканалов. Видео возмутило сеть.

- «Вышки с автоматчиками и колючая проволока, конечно, могут ограждать море от крымчан, но тут важно чтобы это было сделано как-то гармонично, как-то душевно, чтоль», — считает Натаха Поклонская. pic.twitter.com/o0k6kZkijo — Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS) 9 июня 2019 г.

Так, один из пользователей Twitter предложил устроить на колючей проволоке у пляжей иллюминацию, а другой посоветовал не забыть о противопехотных минах.

«На каждом крымском пляже по скульптуре Николая II», — напомнил о пристрастиях Поклонской пользователь Резо.

«Шойгу, бантики повесь б*ять. На проволоку. Колючую», «Стразики на колючку приклеить», «Потом виселицы дизайнерские поставить, главное — чтоб гармонично. И робы крымчанам полосатые, но только гармонично к виселицам, ну и от кутюрье естесна, вот как-то так», — также пишут в комментариях под видео.

Напомним, в Севастополе оккупанты перекрыли доступ горожан к уникальному урочищу Батилиман, где склоны и береговую территорию взяло под контроль российское Минобороны, решив строить там военный объект. А ранее стало известно о застройке пляжа в Гурзуфе.

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