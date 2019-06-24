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Клиника «Инто-Сана» заявляет о заказном характере «дела врачей» и требует беспристрастного расследования
Администрация клиники «Инто-Сана» заявила о давлении на следствие со стороны родственников умершего пациента. Об этом говорится в заявлении клиники, сообщает «РБК-Украина».
«Полиция с декабря 2017 года расследует смерть одессита, который был госпитализирован в клинику в конце июля 2017 года. От некоторых видов лечения пациент отказался, тем не менее, врачи сделали все, чтобы спасти его жизнь. К сожалению, мужчина скончался в больнице несколько дней спустя. У родственников не было претензий к врачам, и они категорически отказались от вскрытия», — говорится в заявлении.
По словам администрации, лишь спустя три месяца родственники внезапно начали угрожать врачам физической расправой, требуя признаться в убийстве. Когда полиция открыла дело, клиника надеялась на скорейшее установление истины, но дальнейшие события продемонстрировали обратное.
«Мы настаиваем на объективном, беспристрастном рассмотрении дела без фальсификаций и искажения событий. И ожидаем получить от правоохранительных и судебных органов Одессы комментарии по поводу происходящего», — говорится в заявлении клиники «Инто-Сана».
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