В Полтавской области бус на тротуаре наехал на известную журналистку и кандидата в депутаты

Происшествия

24 июня около полудня на улице Монастырской, 50 в райцентре Лубны Полтавской области микроавтобус «Mercedes Sprinter» под управлением 33-летнего местного жителя совершил наезд на редактора областного еженедельника «Наша спільна справа», кандидата в депутаты по мажоритарному избирательному округу № 148 Анастасию Ляшенко.

У пострадавшей диагностировали ушиб правого бедра, трещину кости таза, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Ей была оказана первичная медицинская помощь, от госпитализации она отказалась.

— По этому отрезку улицы проходит мой ежедневный маршрут от дома до работы, — рассказала «ФАКТАМ» Анастасия Ляшенко. — Увидев бус, который стоял у магазина техники (там всегда автомобили подвозят товар, заезжая на тротуар), я вынуждена была обойти его сбоку. И только снова ступила на тротуар, оказавшись позади «Мерседеса», водитель включил задний ход. Не буду утверждать, сделал это умышленно или по неосторожности. Но я в один момент упала на асфальт, оказавшись под колесами авто, которое продолжало двигаться дальше: у меня сумка в одну сторону полетела, телефон -- в другую. В голове пронеслось, что меня не просто хотят напугать, а убить. Еще какая-то доля секунды, и бус меня переехал бы. Изо всех сил вцепившись руками за газон, начала выбираться из-под машины. Слава Богу, водитель, увидев мою голову, нажал на тормоза. После этого бросился ко мне: «Куда вас отвезти?» От шока не могла произнести ни слова…

Несмотря на полученные телесные повреждения средней тяжести (именно так полиция квалифицировала их), друзья забрали Анастасию из больницы в избирательный штаб. Завтра в нее ответственный день -- лидеры партии «Слуга народа» будут представлять в Полтаве всех кандидатов в народные депутаты от Полтавщины, и она не планирует отменять поездки, если состояние здоровья не ухудшится до утра. А заодно уже записалась пройти в областном центре обследование на МРТ.

Потерпевшая известна своей принципиальной позицией в борьбе с позорными явлениями общества, в частности, в медицине, во властных и правоохранительных органах. Она не исключает, что кто-то мог заказать покушение на ее жизнь.

— Случай расследует Лубенский райотдел полиции, — сообщил спикер Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев. -Личность водителя установлена, он не пытался скрыться с места происшествия. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения»). Полученные травмы потерпевшей следователи пока квалифицируют как средней тяжести, но мера ответственности для водителя будет выбрана после получения судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщали «ФАКТЫ», неделю назад в Николаеве «скорая» сбила ребенка на пешеходном переходе и скрылась с места событий.

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