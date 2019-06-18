Происшествия

ЧП произошло утром 18 июня в Ингульском районе Николаева, на перекрестке Херсонского шоссе и улицы Свиридова. По предварительным данным, женщина с двумя маленькими дочерьми переходила дорогу по пешеходному переходу. В это время на шоссе вывернул микроавтобус скорой помощи и сбил одну из девочек — 6 лет, сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В тот момент мимо проезжал автомобиль полицейской роты особого назначения. Мама пострадавшего ребенка обратилась к правоохранителям. Один из них остался оказывать помощь травмированной девочке, а двое других отправились на патрульном автомобиле в погоню за скрывшейся с места ДТП «скорой». Полицейские догнали ее и вернули на место происшествия. Сюда же вызвали специалистов отдела расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления.

Ребенка в больницу увезла другая «скорая». Там после оказания медицинской помощи девочку забрала домой мама. К счастью, в госпитализации она не нуждалась.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются, после чего будет решаться вопрос о привлечении водителя «скорой» к ответственности.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Борисполе Киевской области автомобиль патрульной полиции сбил мальчика, который переходил дорогу с самокатом в руках по пешеходному переходу.

Похожий случай произошел недавно в Конотопе Сумской области: полицейский автомобиль сбил 10-летнего мальчика, который шел по пешеходному переходу.

«ФАКТЫ» также писали о том, что в Белой Церкви водитель сбил на дороге женщину и, испугавшись, уехал с места ДТП. В результате женщина погибла.



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