- 19:05 Наступило противостояние Марса и Сатурна: чем это опасно и как себя вести
- 19:03 Россиянина не пустили в Украину из-за незаконного посещения Крыма
- 18:59 Порошенко призвал мир надавить на Россию для освобождения украинских узников Кремля
- 18:59 Масштаб разрухи поражает: в сеть попали фото заброшенной авиабазы под Харьковом
- 18:52 Директор ГБР Труба незаконно решает, кого назначать на должности, а кого увольнять, – Гаврилечко
- 18:32 "Скорая" сбила ребенка на переходе, полиции пришлось устраивать погоню: подробности ЧП в Николаеве
- 18:25 Выборам быть: глава ЦИК поставила точку в скандале с указом Зеленского
- 18:19 Звезда сериала «Счастливы вместе» показала шикарную фигуру после третьих родов
- 18:16 Bitcoin резко взлетел в цене: что происходит с главной криптовалютой
- 18:03 Поехала в столицу искать брата: пропавшую 11-летнюю девочку из Винницкой области нашли под Киевом
- 17:58 Овну звезды сулят карьерный рост, а Рыбам — проблемы на работе: гороскоп на эту неделю
- 17:56 Своевременное введение рынка электроэнергии — это экзамен для власти
"Скорая" сбила ребенка на переходе, полиции пришлось устраивать погоню: подробности ЧП в Николаеве (фото)
ЧП произошло утром 18 июня в Ингульском районе Николаева, на перекрестке Херсонского шоссе и улицы Свиридова. По предварительным данным, женщина с двумя маленькими дочерьми переходила дорогу по пешеходному переходу. В это время на шоссе вывернул микроавтобус скорой помощи и сбил одну из девочек — 6 лет, сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
В тот момент мимо проезжал автомобиль полицейской роты особого назначения. Мама пострадавшего ребенка обратилась к правоохранителям. Один из них остался оказывать помощь травмированной девочке, а двое других отправились на патрульном автомобиле в погоню за скрывшейся с места ДТП «скорой». Полицейские догнали ее и вернули на место происшествия. Сюда же вызвали специалистов отдела расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления.
Ребенка в больницу увезла другая «скорая». Там после оказания медицинской помощи девочку забрала домой мама. К счастью, в госпитализации она не нуждалась.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются, после чего будет решаться вопрос о привлечении водителя «скорой» к ответственности.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Борисполе Киевской области автомобиль патрульной полиции сбил мальчика, который переходил дорогу с самокатом в руках по пешеходному переходу.
Похожий случай произошел недавно в Конотопе Сумской области: полицейский автомобиль сбил 10-летнего мальчика, который шел по пешеходному переходу.
«ФАКТЫ» также писали о том, что в Белой Церкви водитель сбил на дороге женщину и, испугавшись, уехал с места ДТП. В результате женщина погибла.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!