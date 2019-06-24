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Украина

Экстремальные градусы: стало известно о новых температурных рекордах в Киеве

20:35 24 июня 2019 45
Жара в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

Минувшие выходные, 22−23 июня стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений, сообщили специалисты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В частности, 22 июня температура атмосферного воздуха побила рекордные значения, зафиксированные в 1891 году — 34 градуса выше нуля, а средняя суточная температура воздуха в субботу впервые за 139 лет достигла 27,3 градусов, что на 0,7 градусов выше, чем в 1943 году.

В то же время 23 июня минимальная температура воздуха самой теплой за 139 лет наблюдений — ночью она не опустилась ниже 22,3 градусов (на 1,4 градуса выше, чем в 1946 году).

«С начала июня (в столице. Ред.) уже зафиксировано одиннадцать температурных рекордов», — заявили специалисты обсерватории.

Как сообщали «ФАКТЫ», жара в Украине постепенно сменится дождливой погодой, и это произойдет уже с понедельника, 24 июня.

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