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В Украине закрывается один из старейших детских журналов "Барвінок"
Редакция одного из старейших детских журналов «Барвінок» объявила о запланированном прекращении работы. В июньском выпуске команда журнала сообщила, чем будет заниматься дальше.
«Наш кораблик уже пришвартовывается, мы сходим на берег, где нас ждут рукописи еще не законченных книг, учебников, волонтерская работа. Так что еще встретимся. Поэтому не прощаемся, а говорим: До свидания!» — говорится в сообщении.
Решение о закрытии проекта объяснено
Журнал был основан в 1928 году. С 1989 года главным редактором журнала был Василий Воронович.
В редакции неоднократно жаловались на отсутствие предусмотренных законодательством государственных дотаций.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о массовом демонтаже киосков по продаже периодических изданий.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...