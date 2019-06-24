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Где смотреть онлайн Европейские игры: расписание телетрансляций 25 июня
В столице Беларуси Минске продолжаются вторые Европейские игры, на которых нашу страну представляют 198 атлетов в 15 видах спорта.
По итогам четырех дней соревнований Украина завоевала 18 медалей: «золото» Европиады-2019 добыли Дарья Билодид, Георгий Зантарая (оба — дзюдо), Анастасия Сапсай (самбо) и две эстафетные команды (легкая атлетика); «серебро» — Анастасия Новикова, Елена Сайко и Катерина Москалева (все — самбо), Олег Омельчук (стрельба), сборная по художественной гимнастике и Анна Плотицына (легкая атлетика), дуэт Антон Давыденко и Николай Просторов (прыжки на батуте); «бронзу» — Наталья Смаль, Галина Ковальская (обе — самбо), Влада Никольченко (художественная гимнастика, две медали), а также Марина Бех-Романчук и Богдан Бондаренко (оба — легкая атлетика).
25 июня (вторник)
12:00 — 12:30 Стрельба. Винтовка. 50 м. Финал (первая часть) «НТН»
12:50 — 13:15 Стрельба. Винтовка. 50 м. Финал (вторая часть) «НТН»
15:00 — 16:00 Обзор дня «НТН»
16:00 — 16:30 Дзюдо. Смешанные команды. Финал (первая часть) «НТН»
16:50 — 18:15 Дзюдо. Смешанные команды. Финал (вторая часть) «НТН»
23:45 — 00:30 Пляжный футбол. Украина — Италия «НТН»
Медальный зачет («золото» — «серебро» — «бронза» — сумма)
1. Россия 22 12 14 48
2. Беларусь 11 9 18 38
3. Грузия 6 5 9 20
4. Украина 5 7 6 18
5. Италия 5 4 3 13
6. Франция 5 0 5 10
7. Израиль 3 3 0 6
8. Бельгия 3 1 1 5
9. Словения 2 0 1 3
10. Нидерланды 1 5 2 8
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стало известно, сколько украинские спортсмены получат за медали Европейских игр.
Фото НОК Украины
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