Где смотреть онлайн Европейские игры: расписание телетрансляций 25 июня

Спорт

В столице Беларуси Минске продолжаются вторые Европейские игры, на которых нашу страну представляют 198 атлетов в 15 видах спорта.

По итогам четырех дней соревнований Украина завоевала 18 медалей: «золото» Европиады-2019 добыли Дарья Билодид, Георгий Зантарая (оба — дзюдо), Анастасия Сапсай (самбо) и две эстафетные команды (легкая атлетика); «серебро» — Анастасия Новикова, Елена Сайко и Катерина Москалева (все — самбо), Олег Омельчук (стрельба), сборная по художественной гимнастике и Анна Плотицына (легкая атлетика), дуэт Антон Давыденко и Николай Просторов (прыжки на батуте); «бронзу» — Наталья Смаль, Галина Ковальская (обе — самбо), Влада Никольченко (художественная гимнастика, две медали), а также Марина Бех-Романчук и Богдан Бондаренко (оба — легкая атлетика).

25 июня (вторник)

12:00 — 12:30 Стрельба. Винтовка. 50 м. Финал (первая часть) «НТН»

12:50 — 13:15 Стрельба. Винтовка. 50 м. Финал (вторая часть) «НТН»

15:00 — 16:00 Обзор дня «НТН»

16:00 — 16:30 Дзюдо. Смешанные команды. Финал (первая часть) «НТН»

16:50 — 18:15 Дзюдо. Смешанные команды. Финал (вторая часть) «НТН»

23:45 — 00:30 Пляжный футбол. Украина — Италия «НТН»



Медальный зачет («золото» — «серебро» — «бронза» — сумма)

1. Россия 22 12 14 48

2. Беларусь 11 9 18 38

3. Грузия 6 5 9 20

4. Украина 5 7 6 18

5. Италия 5 4 3 13

6. Франция 5 0 5 10

7. Израиль 3 3 0 6

8. Бельгия 3 1 1 5

9. Словения 2 0 1 3

10. Нидерланды 1 5 2 8

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стало известно, сколько украинские спортсмены получат за медали Европейских игр.

Фото НОК Украины

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