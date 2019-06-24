Стало известно, где пройдут зимние Олимпийские игры-2026 (фото)

Спорт

На заседании Международного олимпийского комитета (МОК), которое прошло в понедельник, 24 июня, в швейцарской Лозанне, выбрали место проведения зимних Олимпийских игр 2026 года.

Главные зимние старты четырехлетия пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо, заявка которых обошла столицу Швеции — Стокгольм.

«Мы можем рассчитывать на выдающиеся и стабильные зимние Олимпийские игры в традиционной стране зимних видов спорта. Страсть и познания итальянских болельщиков вместе с опытом организаторов создадут идеальную атмосферу для лучших спортсменов мира. На зимних Олимпийских играх-2026 будут представлены знаковые и красивые места, объединяющие достопримечательности современного европейского мегаполиса с классической альпийской атмосферой», — передает слова президента МОК Томаса Баха издание Inside the Games.

Примечательно, что в связи с получением права на проведение столь крупных соревнований определилась судьба легендарного миланского стадиона «Сан-Сиро». Дело в том, что руководство «Милана» и «Интера» согласовали проект нового стадиона, строительство которого обойдется обоим клубам в 700 миллионов евро и должно быть завершено до 2022 года.

В связи с этим собирались снести нынешнюю домашнюю арену команд, но мэр Милана Беппе Сала сообщил, что стадион не подвергнется сносу или реконструкции как минимум до 2026-го. «Сан-Сиро» принадлежит городскому совету. Если «Милан» и «Интер» решили построить новую арену, то могу сказать лишь две вещи. Во-первых, это займет какое-то время. И, во-вторых, мы — владельцы стадиона. В заявке на проведение Олимпийских игр-2026 мы гарантировали, что на время их проведения «Сан-Сиро» будет открыт, как и прежде. Занавес. После 2026-го мы определим судьбу стадиона, в случае если будет построен новый. Но прямо сейчас мы абсолютно уверены, что на нем пройдет церемония открытия Олимпиады", — отметил чиновник в интервью Sky Sport Italia.

Мэр Милана Беппе Сала заверил, что церемония открытия пройдет на стадионе "Сан-Сиро"

Отметим, что это будет уже третья зимняя Олимпиада, которую примет Италия. В 1956-м Игры принимала Кортина-д'Ампеццо (муниципалитет на севере Италии, население — менее шести тысяч человек), а в 2006-м — Турин.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что россиян лишили «золота» Олимпиады в Сочи.

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