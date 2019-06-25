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ЯЖЕМАТЬ: Седокову раскритиковали за слишком откровенный клип (видео)
Проживающая в РФ украинская певица Анна Седокова выпустила провокационный клип на песню «Я же мать», который недавно получила от Алана Бадоева, и который эпатировал даже ее саму, далеко не скромницу.
В клипе Аня, очевидно, бросает вызов всем, кто считает, что женщина после рождения ребенка должна отказаться от себя и забыть о своей жизни.
Разрушать стереотипы о повседневной жизни молодых мам певица начинает уже с первых кадров клипа, появившись, пожалуй, в самом откровенном наряде за все время своего творчества.
«В женщине много разных граней, для того, чтобы оставаться счастливой, все они должны быть реализованы. Я уверена, чтобы быть счастливой мамой, не нужно замыкаться в себе и отказываться от ярких красок жизни. И, скажу из личного опыта, это никто никогда не ценит. У меня был период, когда я в семейной жизни замкнулась, сидела дома и лишь готовила, но это не сработало. Этот период закончился для меня разводом и абсолютным отказом от себя и своей реализации», — считает Анна.
В клипе присутствуют алкоголь, танцы и трюки на байке, благодаря чему он получился действительно неожиданным и жестким, пишут Семь дней.
В конце ролика Анна показывает, женщина должна помнить о жизни, которая у нее была до рождения детей. Даже если это идет вразрез с общепринятыми правилами.
«Я не призываю поступать, как я. Я своим роликом лишь говорю, что нельзя забивать на свою жизнь из-за детей, ведь им это может быть совершенно не нужно», — признает Седокова в социальной сети.
В то же время многие фолловеры Анны негативно отнеслись к увиденному. Большинство смутило именно то, что певица вышла без нижнего белья и практически во всей красе показала свое тело.
Как известно, самой Анне удается успешно совмещать творчество, бизнес, воспитание троих детей и личную жизнь. И при этом сохранять бешеную жажду к жизни.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анну Седокову пристыдили за горячие пляжные кадры.
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