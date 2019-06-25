В Австралии питон проглотил целиком крокодила (жуткие фото)

Мир

Австралийцу Мартину Мюллеру удалось сделать достаточное жуткие снимки, когда он случайно наткнулся в болотах на крупного оливкового питона, который задушил большого пресноводного крокодила. Об этом пишет The Mirror.

Сообщается, что Мюллер путешествовал на лодке по болотам области Маунт Иса в штате Квинсленд.

Когда мужчина понял, что змея прямо сейчас начнет заглатывать питона целиком, он вытащил телефон и начал делать снимки. Заснять ему удалось в основном конец процесса, потому что он обходил змею, чтобы заснять с другого ракурса.

Чтобы проглотить такую большую добычу, оливковый питон сильно вывихивает свою челюсть. Однако это естественный процесс для многих змей и после челюсть обычно всегда встает на свое место.

Когда питон полностью проглотил крокодила, он начал медленно уползать в заросли, растолстев в середине. Позже Мюллер выложил свои фото в Сети, и они быстро стали вирусными.

Многие были удивлены тем, что оливковые питоны (которых в Австралии часто держат как домашних питомцев) могут убить и проглотить крокодила. Другие удивлялись храбрости самого фотографа. Змея, способная убить крупную рептилию, могла бы убить и человека.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США гигантский питон проглотил оленя, весившего больше него.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter