«Лекарство Барби»: в США одобрили к продаже «женскую виагру»

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Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) в пятницу, 21 июня, одобрило продажу нового препарата — так называемой женской виагры, — несмотря на скептический настрой медицинского сообщества. Об этом пишет The Washington Post.

«Есть женщины, у которых по неизвестным причинам снижено сексуальное влечение. Это состояние вызывает дистресс. Такие женщины могут извлечь выгоду из безопасного и эффективного фармакологического лечения», — заявила Хилтон Джофф, директор Центра оценки лекарственных средств FDA.

Новое лекарство выпускается под маркой Vyleesi, оно также известно как бремеланотид, или «лекарство Барби». Это синтетический гормон, активирующий ключевые рецепторы мозга, которые задействованы в сексуальных реакциях. Препарат снижает «торможение» и повышает нервное возбуждение.

Vyleesi вводят путем инъекции, с помощью устройства в виде ручки. Женщины могут применять «виагру» самостоятельно в периоды, предшествующие менопаузе, при сниженном половом влечении.

В компании — производителе нового лекарства, AMAG Pharmaceuticals Inc., рекомендуют делать укол за 45 минут до «ожидаемой близости».

Между тем FDA признает, что механизм действия Vyleesi в мозге все еще не известен. Поэтому женщинам рекомендуется не принимать более одной дозы в течение 24 часов — или не делать более восьми уколов за месяц.

Однако сниженное сексуальное влечение может быть сигналом негативных психологических процессов, в том числе стресса, который нужно лечить, а не притуплять его симптомы лекарствами. В связи с этим некоторые специалисты настаивают, что необходимы дополнительные исследования Vyleesi, а FDA, по их словам, даже не созвало консультативную группу, прежде чем дать зеленый свет продажам лекарства.

«К сожалению, FDA решило одобрить этот препарат, несмотря на скудные данные и полное отсутствие информации о безопасности его длительного применения», — отметила Диана Цукерман, президент Национального центра исследований в области здравоохранения.

Издание напоминает, что в 2015 году Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США уже давало добро на производство другого препарата, повышающего сексуальное влечение у женщин, — флибансерина. Тогда клинические испытания также не доказали его действие.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», группа ученых из Университета Оттавы сделала вывод о том, что комплекс на основе виагры может ощутимо помогать в решении проблем с иммунитетом, с которыми часто сталкиваются пациенты после удаления опухолей.

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