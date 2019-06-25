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Сын погибшего в автокатастрофе футболиста подписал контракт с «Реалом» (фото)
Старший сын Хосе Антонио Рейеса, который погиб 1 июня в автокатастрофе, подписал контракт с мадридским «Реалом». Президент «сливочных» Флорентино Перес пообещал взять под опеку 11-летнего Хосе Рейеса-младшего, который будет выступать за детскую команду «Реала».
«Очень рад и горд начать новый этап в „Реале“. Благодарю всех, кто поддерживал меня и доверял мне, особенно мою семью», — написал мальчик на своей странице в Instagram.
К слову, после гибели отца Рейес-младший опубликовал трогательное письмо в социальной сети, адресованное Хосе Антонио. «Это последний момент, который мы провели вместе, папа. В тот день ты как всегда дал мне совет, но сегодня ты не вернулся и это очень тяжелый день для меня. Я всегда буду тобой гордиться, папа. Мы не проводили много времени вместе, но только ты и я знаем, как сильно мы любим друг друга. Я знаю, что ты будешь заботиться обо мне с неба, а я никогда не забуду тебя. Я люблю тебя, папа», — поделился своими эмоциями Хосе, прирепив фото.
Отметим, что Хосе Антонио Рейес в свое время также играл за «Реал» — в сезоне-2006/2007 нападающий выступал в Мадриде на правах аренды из лондонского «Арсенала», проведя за «сливочных» во всех турнирах 38 матчей и забив 7 мячей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что названа причина автокатастрофы, в которой погиб Рейес.
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