Возле крупного города на Житомирщине вторую неделю горит мусорка: фото и видео

Происшествия

В Житомирской области мусорная свалка в районе Новоград-Волынского, возгорание на которой зафиксировали еще десять дней назад, загрязняет воздух, от чего страдают жители близлежащих населенных пунктов. Ранее сообщалось о пожаре на свалке под Николаевым.

Как сообщает «Новоград Сити», возгорание на полигоне твердых отходов в урочище Ржаткивка обнаружили еще в воскресенье, 16 июня. На место вызвали пожарных, приехало руководство. Пожар был локализирован, но мусор продолжал тлеть. Первые видео на месте ЧП сняли активисты местной «АвтоЕвроСилы».

А это видео было снято в минувшие выходные.

Позже на свалку приезжали эксперты из Государственной экологической инспекции Полесского округа, где констатировали, что факт возгорания «стал возможен в связи с многочисленными нарушениями при эксплуатации и содержании полигона».

Показывал пожар и ТСН, сообщавший, что пожарные пока еще сами не знают, сколько будут бороться с возгораниями.

Сотрудники областного ГосЧС, работавшие на мусорном полигоне в минувшие выходные, сообщали, что тление мусора наблюдалось на площади 100 квадратных метров и что угрозы распространения огня нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве на полигоне твердых бытовых отходов произошел обвал мусора, вследствие чего погиб ребенок. Ребенку ромской национальности было девять лет, он жил вместе с семьей неподалеку от свалки.

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