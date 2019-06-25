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Возле крупного города на Житомирщине вторую неделю горит мусорка: фото и видео
В Житомирской области мусорная свалка в районе Новоград-Волынского, возгорание на которой зафиксировали еще десять дней назад, загрязняет воздух, от чего страдают жители близлежащих населенных пунктов. Ранее сообщалось о пожаре на свалке под Николаевым.
Как сообщает «Новоград Сити», возгорание на полигоне твердых отходов в урочище Ржаткивка обнаружили еще в воскресенье, 16 июня. На место вызвали пожарных, приехало руководство. Пожар был локализирован, но мусор продолжал тлеть. Первые видео на месте ЧП сняли активисты местной «АвтоЕвроСилы».
А это видео было снято в минувшие выходные.
Позже на свалку приезжали эксперты из Государственной экологической инспекции Полесского округа, где констатировали, что факт возгорания «стал возможен в связи с многочисленными нарушениями при эксплуатации и содержании полигона».
Показывал пожар и ТСН, сообщавший, что пожарные пока еще сами не знают, сколько будут бороться с возгораниями.
Сотрудники областного ГосЧС, работавшие на мусорном полигоне в минувшие выходные, сообщали, что тление мусора наблюдалось на площади 100 квадратных метров и что угрозы распространения огня нет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве на полигоне твердых бытовых отходов произошел обвал мусора, вследствие чего погиб ребенок. Ребенку ромской национальности было девять лет, он жил вместе с семьей неподалеку от свалки.
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