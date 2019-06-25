Происшествия

В Харькове посреди ночи взорвали банкомат: первые детали инцидента

В ночь на 25 июня в Харькове снова взорвали банкомат. Инцидент произошел на входе в супермаркет «Маркет +» по жилом массиве Алексеевка.

Пострадавший банкомат принадлежит ПриватБанку, там пока происшествие не комментировали. Сумма похищенных средств пока неизвестна.

Фото из соцсетей

Напомним, в ночь на 6 июня под Харьковом был взорван банкомат Ощадбанка. Кассеты с деньгами грабители унесли с собой.

А в феврале ПриватБанк предлагал вознаграждение за информацию о подрывниках банкоматов в городе.



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