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Происшествия

В Харькове посреди ночи взорвали банкомат: первые детали инцидента

9:32 25 июня 2019 162
Взорванный банкомат
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на 25 июня в Харькове снова взорвали банкомат. Инцидент произошел на входе в супермаркет «Маркет +» по жилом массиве Алексеевка.

Пострадавший банкомат принадлежит ПриватБанку, там пока происшествие не комментировали. Сумма похищенных средств пока неизвестна.

Фото из соцсетей

Напомним, в ночь на 6 июня под Харьковом был взорван банкомат Ощадбанка. Кассеты с деньгами грабители унесли с собой.

А в феврале ПриватБанк предлагал вознаграждение за информацию о подрывниках банкоматов в городе.

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