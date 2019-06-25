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«Это первый серьезный дипломатический удар по Украине за последние пять лет», — Порошенко
«Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, которое запускает механизм возврата Российской делегации, воспринимаю как мощный вызов Украине», — написал в Facebook пятый президент Украины Петр Порошенко. Напомним, в Страсбурге России разрешили вернуться в ПАСЕ.
«Это первый серьезный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет. Раньше мы таких ударов не пропускали. Но теперь удар нанесен не только по Украине, но по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена.
В ближайшее время я задействую все свои внешнеполитические связи, чтобы вирус всепрощения России за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса не распространился дальше", — пообещал Петр Порошенко.
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