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Продали память МН17: сеть шокировало голосование Нидерландов в ПАСЕ
Украинскую делегацию в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) поразила позиция депутатов Нидерландов, которые проголосовали за возвращение России в ПАСЕ, невзирая на заявление международной следственной группы по делу о крушении МН17 на Донбассе летом 2014 года. Об этом в своем Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Напомним, «ФАКТЫ» писали, как в Страсбурге голосовали представители разных стран.
При этом она выразила уверенность в том, что поддержавшие Россию делегаты никогда не встречались с родными жертв и не были на похоронах останков.
Геращенко подчеркнула, что украинская делегация проголосовала против в полном составе.
«Мы не предали память тысяч погибших и раненых. Мы — большие европейцы, на самом деле, чем те, кто забыл своих убитых Россией соотечественников. Продали память — ради взноса России в Совет Европы», — написала она.
В свою очередь вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ивана Климпуш-Цинцадзе в соцсети написала, что своим решением делегаты ПАСЕ «открыли ящик Пандоры» и все ради денежного взноса России и под прикрытием борьбы за право простых россиян обращаться в ЕСПЧ, решения которого Москва и так не выполняет.
«Теперь как и в СБ ООН, на сессиях ПАСЕ, сможет звучать ложь и манипуляция российских пропагандистов, все глубже разъедая критическое мышление и здравый смысл, глубже разрушая основы демократии и прав человека», — написала вице-премьер в Facebook.
Напомним, перед голосованием за возможность возвращения России в ПАСЕ депутаты отказались провести дебаты по MH17, в катастрофе которого обвиняют Россию. Голоса распределились в пропорции 52:86.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!