Продали память МН17: сеть шокировало голосование Нидерландов в ПАСЕ

Украина

Украинскую делегацию в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) поразила позиция депутатов Нидерландов, которые проголосовали за возвращение России в ПАСЕ, невзирая на заявление международной следственной группы по делу о крушении МН17 на Донбассе летом 2014 года. Об этом в своем Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Напомним, «ФАКТЫ» писали, как в Страсбурге голосовали представители разных стран.

При этом она выразила уверенность в том, что поддержавшие Россию делегаты никогда не встречались с родными жертв и не были на похоронах останков.

Геращенко подчеркнула, что украинская делегация проголосовала против в полном составе.

«Мы не предали память тысяч погибших и раненых. Мы — большие европейцы, на самом деле, чем те, кто забыл своих убитых Россией соотечественников. Продали память — ради взноса России в Совет Европы», — написала она.

В свою очередь вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ивана Климпуш-Цинцадзе в соцсети написала, что своим решением делегаты ПАСЕ «открыли ящик Пандоры» и все ради денежного взноса России и под прикрытием борьбы за право простых россиян обращаться в ЕСПЧ, решения которого Москва и так не выполняет.

«Теперь как и в СБ ООН, на сессиях ПАСЕ, сможет звучать ложь и манипуляция российских пропагандистов, все глубже разъедая критическое мышление и здравый смысл, глубже разрушая основы демократии и прав человека», — написала вице-премьер в Facebook.

Напомним, перед голосованием за возможность возвращения России в ПАСЕ депутаты отказались провести дебаты по MH17, в катастрофе которого обвиняют Россию. Голоса распределились в пропорции 52:86.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter