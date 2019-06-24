Украина

В ПАСЕ не хотят слушать доклад по МН-17 и российскому шантажу

В Страсбурге (Франция) начала работу очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой будет решаться вопрос о возвращении права голоса делегации России, попавшей под санкции за аннексию украинского Крыма.

«Рекордное присутствии членов ПАСЕ в зале. Украинская делегация вместе с британцами и грузинами начинает борьбу против возвращения российской делегации», — пишет в социальных сетях первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и добавляет, что руководство ПАСЕ ведет себя «позорно» и «откровенно подыгрывая россиянам».

А народный депутат Украины Борислав Береза сообщил о нарушении президентом ПАСЕ Лилиан Мари Паскье регламена ассамблеи. Так, для изменения повестки дня требуется 2/3 голосов присутствующих в зале, а госпожа Паскье посчитала, что такое решение может принять обычное большинство.

Тем временем «Европейская правда» сообщает, что парламентарии отклонили предложение о проведении дебатов о нарушениях Россией принципов Совета Европы. Запросы на дебаты «Завершить российский шантаж: Россия должна понести ответственность за неплатежи» и «Обязательство привлечь к ответственности тех, кто сбил MH17» подали друзья Украины — британский депутат, консерватор Роджер Гейл и председатель группы ЕНП, польский депутат Александр Почей.

46 депутатов проголосовали за дебаты о российском финансовом шантаже, 77 — против. По дебатам по MH17, в катастрофе которого обвиняют Россию, голоса распределились так: 52 за, 86 — против.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», фонд «Авиакатастрофа», который представляет большую группу родственников жертв трагедии МН17 во временно оккупированном Донбассе, требует не допустить возвращения страны-агрессора России права голоса в ПАСЕ.

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