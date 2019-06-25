Во время возвращения трех космонавтов на Землю у российского корабля отказал двигатель

Мир

Во вторник, 25 июня, на Землю с орбиты вернулись три члена экипажа Международной космической станции (МКС) из шести. Прилетели россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн. Они провели на МКС 204 дня.

Спускаемый аппарат российского пилотируемого корабля «Союз МС-11» успешно приземлился на территории Казахстана в 02:47 по Гринвичу (05:47 по киевскому времени). Дорога домой заняла всего несколько часов.

Роскосмос заявил, что полет проходил в штатном режиме. Однако НАСА, со своей стороны, сообщило о проблемах, которые возникли с «Союзом». Оказывается, во время снижения орбиты корабля произошел отказ основного коллектора двигателя. К счастью, автоматика сразу же перешла на реверсный коллектор. Посадка была нормальной. Вернувшиеся члены экспедиции чувствуют себя хорошо.

Кононенко, Сен-Жак и Макклейн прибыли на МКС 3 декабря 2018 года на том же космическом корабле, который вернул их сейчас обратно. Это был первый запуск, осуществленный Роскосмосом после аварии «Союза МС-10» 11 октября 2018 года. Тогда российский корабль должен был доставить на орбиту Алексея Овчинина и американца Ника Хейга, а также различные грузы для МКС. Через две минуты после запуска ракеты-носителя возникла нештатная ситуация. Сработала система аварийного спасения экипажа. Корабль совершил аварийную посадку в Казахстане. Тогда российские СМИ писали, что Алексея и Ника от гибели отделяли всего семь секунд.

В результате Овчинин и Хейг попали на МКС только в марте 2019 года. Вместе с ними полетела еще и американка Кристина Кох. Эта тройка сейчас находится на орбите. Их экспедиция должна продлиться 204 дня. В начале июля к ним намерены присоединиться еще три человека — россиянин Александр Скворцов, американец Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.

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