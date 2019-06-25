На Донбассе задержан боевик-артиллерист "ДНР"

Украина

В Донецкой области контрразведчики Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, задержали боевика «ДНР», до недавнего времени числившегося в одном из артиллерийских подразделений российско-оккупационных войск. Ранее в Донецкой области бойцы «Азова» задержали мародеров.

Как сообщают в штабе Объединенных сил, житель области присоединился к боевикам в 2016 году. До мая 2019 года он числился в одном из артиллерийских подразделений боевиков.

Задержанный сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности террористической организации «ДНР», а также причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Боевик, в частности, рассказал о неоднократных артобстрелах оккупантами жилых кварталов Донецка из запрещенного минскими договоренностями вооружение. Это делалось для того, чтобы возложить ответственность за обстрел города на ВСУ.

«Также он рассказал о переправке на территорию временно оккупированного Донецка российского вооружения и оборудования, в частности мобильной переносной станции спутниковой связи „Аурига“ (новейшая разработка ВПК РФ, принята на вооружение РФ в 2014 году)», — отмечают в штабе ОС. По словам задержанного, российская ФСБ активизировала свою работу среди боевиков, чтобы те не переходили на сторону Украины.

Боевику сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней…). Данная статья предусматривает заключение сроком от 8 до 15 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети появились новые фото и видео последствий взрыва в Донецке, который произошел утром 19 июня. Оккупанты традиционно утверждают, что это был обстрел со стороны Вооруженных Сил Украины. Однако местные жители говорят, что снаряды прилетели не со стороны села Александровка, где накануне закрепили свои позиции украинские бойцы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter