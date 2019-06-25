Леопарды подрались из-за кабана: жертва воспользовалась случаем и сбежала (видео)

Мир

Недаром говорят: «Враг моего врага — мой друг». В национальном парке Пиланесберг в Южной Африке один из гидов снял интересное видео, которое было опубликовано на сайте Latest Sightings. На нем видно, как леопард поймал кабана-бородавочника и пытается его загрызть, уцепившись сзади, чтобы избежать острых клыков животного. Кабан при этом громко верещит, пытается вырваться и постепенно теряет силы.

Однако на шум приходит другой леопард, который тоже не прочь поживиться. Хищники-конкуренты вступают в яростную схватку. А шокированный произошедшим, раненый, но целеустремленный бородавочник, воспользовавшись случаем, удирает в кусты. Увлеченные битвой леопарды даже не замечают его бегства.

33-летний гид Таррин Рэй говорит, что видел схватку леопардов впервые. «Это был такой выброс адреналина… Было грустно видеть, как бородавочник борется за свою жизнь, и его визг брал за душу. Но ты понимаешь, что леопарду тоже нужно кушать. В конце концов оказалось, что у бородавочника выдался счастливый день. Если он переживет свои раны», — рассказал он.

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