- 13:36 Украина теряет свои позиции в мире, — Дмитрий Чекалкин
- 13:34 Николай Негрич: «К ремонтам в столице должны подойти комплексно»
- 13:30 Сергей Бабкин умилил сеть заботой о новорожденном сыне
- 13:08 Родители оставили троих детей без присмотра: полицейский чудом спас младенца от гибели
- 13:06 На Портнова завели дело из-за ложных обвинений в адрес Порошенко
- 13:05 Курсанты МВД случайно ранили подростка: фото с места ЧП
- 12:56 Уснул за рулем: на Одесской трассе микроавтобус врезался в фуру
- 12:46 Леся Никитюк с оголенным животом выбирает новое авто
- 12:45 В Украине появится банкнота 1000 гривен и исчезнут мелкие монеты
- 12:36 Полиция на ушах: под Киевом 13-летняя девочка пропала из детского центра
- 12:36 Подарил слона и залез на шею: Зинченко отдыхает в Лос-Анджелесе с Владой Седан
- 12:34 Выбрали из 40 тысяч претендентов: украинские артисты ярко выступили на шоу America’s Got Talent
Леопарды подрались из-за кабана: жертва воспользовалась случаем и сбежала (видео)
Недаром говорят: «Враг моего врага — мой друг». В национальном парке Пиланесберг в Южной Африке один из гидов снял интересное видео, которое было опубликовано на сайте Latest Sightings. На нем видно, как леопард поймал кабана-бородавочника и пытается его загрызть, уцепившись сзади, чтобы избежать острых клыков животного. Кабан при этом громко верещит, пытается вырваться и постепенно теряет силы.
Однако на шум приходит другой леопард, который тоже не прочь поживиться. Хищники-конкуренты вступают в яростную схватку. А шокированный произошедшим, раненый, но целеустремленный бородавочник, воспользовавшись случаем, удирает в кусты. Увлеченные битвой леопарды даже не замечают его бегства.
33-летний гид Таррин Рэй говорит, что видел схватку леопардов впервые. «Это был такой выброс адреналина… Было грустно видеть, как бородавочник борется за свою жизнь, и его визг брал за душу. Но ты понимаешь, что леопарду тоже нужно кушать. В конце концов оказалось, что у бородавочника выдался счастливый день. Если он переживет свои раны», — рассказал он.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», раненый бегемот отбился от пяти львов: драматическое видео.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!