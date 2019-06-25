В Украине отменят «ночной тариф» на электроэнергию? Что происходит на рынке

Клуб потребителей

Осталось всего несколько дней до вступления в силу всех норм Закона «О рынке электрической энергии». После этого отношения между поставщиками и потребителями электроэнергии должны существенно измениться. Более того, авторы закона утверждают, что вскоре возникнет конкуренция, и мы с вами сможем выбирать, у какой компании покупать электричество. При желании поставщика можно будет поменять. Но для того чтобы рынок электроэнергии заработал полноценно, правительству и другим государственным органам нужно еще принять целый ряд постановлений, в том числе, чтобы не допустить роста тарифов на электроэнергию для населения.

В частности, недавно Кабинет министров принял два важных постановления: «О порядке наложения специальных обязательств участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов» и «Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам». Эти документы должны обеспечить доступную цену электрической энергии для бытовых потребителей.

Правительство также обязало НАЭК «Энергоатом» продавать по двусторонним договорам, заключаемым на электронных аукционах, до 90% всего производимого объема электроэнергии по цене, установленной в апреле-мае. Приобретать ее будет «Гарантированный покупатель» — госпредприятие, создаваемое на базе ГП «Энергорынок». Его основная функция — выкуп всей электроэнергии. Затем «Гарантированный покупатель» будет продавать электроэнергию по административно установленной цене областным и городским энергокомпаниям для поставки населению.

Как заявила гендиректор директората развития энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Ольга Буславец, правительство утвердило новый формат компенсации тарифа на электроэнергию, поэтому цены для населения после 1 июля останутся на прежнем уровне.

Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в правила купли-продажи электроэнергии на запускаемых с 1 июля сегментах нового оптового рынка, изменив формулу расчета предельных цен. После этого появилась информация, что вскоре будет отменен так называемый ночной тариф для населения.

В частности об этом заявил в комментарии UA: Житомир председатель правления «Житомироблэнерго» Алексей Шекета. Напомним, что сейчас люди, которые установили в своих домах или квартирах двузонные счетчики, платят за электроэнергию, потребленную ночью, существенно меньше, чем днем.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию «ФАКТЫ» попросили экономиста, финансового аналитика Алексея Куща.



— Возможная отмена ночных тарифов на электроэнергию связана со скорым запуском рынка электроэнергии, — говорит эксперт. — Население хотят перевести на единый рыночный тариф. Но пока это только один из вариантов. Поэтому говорить со стопроцентной уверенностью, что ночные тарифы точно отменят, пока рано.

Дело в том, что сама модель запускаемого рынка электроэнергии еще очень сырая. Все расчеты чисто теоретические. Пока никто четко не представляет, как это будет работать на практике. Но, скорее всего, население таки переведут на единый тариф, отменив существующее зонирование.

— То есть выходит, что приобретение и установка двузонных или трехзонных счетчиков электроэнергии теряет всякий смысл?

— Для тех, кто уже установил такие счетчики, они могут оказаться бесполезными. Тем же, кто только собрался приобрести «умный» счетчик, пока стоит воздержаться от покупки, пока не станет понятно, нужны они или нет.

Но, хочу отметить, что такие приборы не слишком популярны среди населения. Всего пару процентов домохозяйств их установили. Это в основном собственники крупных домовладений, часто в комплексе с системой «умный дом». Владельцам городских квартир эти приборы невыгодны из-за высокой стоимости. Так что если даже ночной тариф действительно отменят, то это коснется небольшой части населения.

— Недавно правительство утвердило механизм формирования стоимости электроэнергии, который должен не допустить повышения тарифов для населения. Как он будет работать?

— Правительство хочет сделать первый год после запуска с 1 июля рынка электроэнергии переходным периодом. И сейчас стоит главный вопрос: кто будет финансировать в этот переходный период расходы на удержание тарифа для населения. На рынке газа есть так называемый режим поручения специальных обязательств (ПСО) когда газ населению и предприятиям теплокоммунэнерго продается по фиксированной цене. Но на рынке электроэнергии запустить аналог режима ПСО достаточно сложно. Ведь на рынке газа есть крупнейшая государственная компания «Нафтогаз Украины» которая фактически распределяет все голубое топливо и может регулировать его цену. А на рынке электроэнергии существуют несколько частных компаний-монополистов, контролирующих определенные отрасли энергетики и регионы.

Поэтому у правительства возникла проблема, на кого возложить выполнение социальных обязательств, аналогичных ПСО, на рынке электроэнергии. На сегодняшний день решено, что все это будет осуществляться за счет «Энергоатома». Как эта модель будет работать на практике, пока сказать сложно. Однако думаю, что первый год после запуска рынка электроэнергии, ее стоимость для населения расти не будет. А что будет дальше, пока сложно прогнозировать.

Стоит напомнить, что на днях Кабинет министров Украины опубликовал постановление об изменении механизма формирования цены на природный газ для населения и теплокоммунэнерго в целях максимально возможного снижения стоимости топлива. В результате, в июне цена газа, по которой «Нафтогаз» продает его населению, уменьшилась на 7,3%, или на 436,11 грн по сравнению с маем.



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