В Украине появится банкнота 1000 гривен и исчезнут мелкие монеты (фото)

Деньги

В Нацбанке Украины анонсировали изъятие из обращения мелких монет номиналом в 1, 2 и 5 копеек, а также введение новой банкноты в одну тысячу гривен. Предыдущий раз НБУ вводил в обращение новую купюру — номиналом 20 гривен — осенью прошлого года.

По словам председателя Национального банка Украины Якова Смолия, мелкие монеты перестанут быть платежным средством и будут выведены из обращения с 01 октября 2019 года. В то же время 25-копеечная монета останется платежным средством, но ее тоже постепенно будут выводить из обращения. А с 25 октября Национальный банк введет в обращение банкноту нового высокого номинала — 1000 гривен.

После завершения этих процессов ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов. «В нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот. Так он станет более упорядоченным», — уточнил Яков Смолий.

В НБУ уточняют, что граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять мелкие монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет:

в течение первого году с даты изъятия их из обращения — до 30 сентября 2020 включительно — во всех отделениях украинских банков;

в течение трех лет с даты изъятия их из обращения — до 30 сентября 2022 включительно — в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).

Что же касается монеты достоинством в 25 копеек, то они, попадая в банки, возвращаться в оборот уже не будут.

Также Яков Смолий рассказал, как будет выглядеть новая 1000-гривневая банкнота. Так, на ее лицевой стороне будет изображен ученый Владимир Вернадский.

Владимир Вернадский (Википедия)

«Он избран за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоиспытателя, основателя целого ряда новых отраслей науки — геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году», — отметил Яков Смолий .

На обратной стороне банкноты напечатают здания президиума Национальной академии наук Украины. По размеру и цвету банкнота будет заметно отличается от банкнот других номиналов, что поможет людям легко распознавать ее. Размер — 75×160 мм, основной цвет — голубой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в НБУ заявили, что в стране стало меньше поддельной гривни. Кроме того, у мошенников сменились приоритеты — долгое время самой подделываемой банкнотой были 500 гривен, но теперь фальшивомонетчики постепенно переключаются на купюры в 100 и 200 грн.

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