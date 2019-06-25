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Происшествия

Курсанты МВД случайно ранили подростка: фото с места ЧП

13:05 25 июня 2019 135
Курсанты МВД случайно ранили подростка: фото с места ЧП
Инф. «ФАКТОВ»

Под Днепром во время учебных стрельб курсантов Днепропетровского государственного университета внутренних дел получил ранение несовершеннолетний житель села Партизанское. Пуля, выпущенная из автоматического оружия, попала юноше в бедро.

Инцидент произошел в понедельник, 24 июня, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Следователи уточнили, что пострадавший был прооперирован в в Днепропетровской областной детской больнице, ему удалили пулю. Кости повреждены не были, угрозы жизни нет.

Предметом досудебного расследования, открытого Государственным бюро расследований, стала халатность должностных лиц ВУЗа (ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса). В случае установления вины им грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, ранее Украину поразила история пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе, получившего смертельное огнестрельное ранение головы во время стрельб двух патрульных полицейских. В настоящее время их взяли под стражу, однако защитники обжалуют решение суда.

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