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Курсанты МВД случайно ранили подростка: фото с места ЧП
Под Днепром во время учебных стрельб курсантов Днепропетровского государственного университета внутренних дел получил ранение несовершеннолетний житель села Партизанское. Пуля, выпущенная из автоматического оружия, попала юноше в бедро.
Инцидент произошел в понедельник, 24 июня, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
Следователи уточнили, что пострадавший был прооперирован в в Днепропетровской областной детской больнице, ему удалили пулю. Кости повреждены не были, угрозы жизни нет.
Предметом досудебного расследования, открытого Государственным бюро расследований, стала халатность должностных лиц ВУЗа (ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса). В случае установления вины им грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, ранее Украину поразила история пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе, получившего смертельное огнестрельное ранение головы во время стрельб двух патрульных полицейских. В настоящее время их взяли под стражу, однако защитники обжалуют решение суда.
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