Убийство ребенка в Переяславе: обвиняемые подали апелляцию

Украина

Защитники обоих сотрудников полиции Переяслава, подозреваемых в умышленном убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, подали апелляционные жалобы на решение Голосеевского районного суда Киева об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сами зашитники сообщили в комментарии УНН.

Адвокат Владимира Петровца Андрей Казацкий напомнил, что суд дал сторонам процесса пять дней на обжалование своего вердикта.

«Там давалось пять суток на обжалование. Пять суток уже прошло, конечно, подали», — сказал он.

В свою очередь адвокат другого полицейского — Ивана Приходько — уточнил, что дата рассмотрения апелляции еще не назначена.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое полицейских — Иван Приходько и Владимир Петровец — решили и пострелять по банкам. Попавший под пулю 5-летний Кирилл Тлявов получил серьезное ранение головы и 3 июня скончался. После этого прокуратура переквалифицировала дело, инкриминировав правоохранителям более тяжкую статью УК. Им грозит заключение на срок до 15 лет или же пожизненное заключение. 4 июня Голосеевский районный суд Киева арестовал обоих подозреваемых на два месяца без права на внесение залога.

После оглашения решения суда семьи полицейских пожаловались, что страдают от угроз и давления со стороны незнакомых, агрессивно настроенных людей.



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