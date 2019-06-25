Опубликованы свежие рейтинги партий: кто проходит в Раду

Украина

Согласно свежим данным социологических исследований, в Верховную Раду Украины по-прежнему проходят пять политических сил.

Как сообщает «Интерфакс — Украина», данные соцопроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром «Социальный мониторинг» с

с 13 по 21 июня, показали следующую расстановку сил: партия «Слуга народа» имеет поддержку 45,3% респондентов среди тех, кто определился со своим выбором и будет принимать участие в голосовании на парламентских выборах (или 35,1% среди всех опрошенных), за «Оппозиционную платформу за жизнь» готовы проголосовать 12,1% (или 9,3%) респондентов), за ВО «Батькивщина» — 8,8% (или 6,8%), за «Европейскую солидарность», — 8,4% (или 6,5%), партию «Голос» — 6,8% респондентов (или 5,3% респондентов).

Вместе с тем, к 5-процентному проходному барьеру приближаются партия «Гражданская позиция» (4,5% или 3,5%), а также «Сила и честь» (4,4% или 3,4%).

Общенациональный опрос населения проводился Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром «Социальный мониторинг» методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. Полевой этап опроса проводился с 13 по 19 июня 2019 года. Выборочная совокупность репрезентативна по возрасту (население от 18 лет и старше), полу, типу населенного пункта и региону; объем выборочной совокупности: 3000 респондентов, стандартное отклонение +/- 1,8%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», также подтверждал шансы преодолеть 5-процентный барьер у пяти политических партий, но количество готовых проголосовать за них избирателей было несколько иным, как и расстановка политсил.



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