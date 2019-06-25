Погибли молодожены: футболист «Севильи» устроил смертельное ДТП (видео)

Спорт

Форвард резервной команды испанской «Севильи» Хоао Малек (на фото), выступающий за клуб на правах аренды, стал участником дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два человека.

Как сообщает Mundo Deportivo, 20-летний мексиканский футболист, находясь в отпуске на родине, на своем автомобиле превысил скорость и, потеряв управление, влетел в ехавшую впереди машину. Во втором авто находилась пара, которая накануне обручилась и в тот злосчастный день должна была сыграть свадьбу. Экспертиза подтвердила, что Малек сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Авто футболиста после аварии

Все, что осталось от машины погибших молодоженов

Отметим, что резервная команда «Севильи» выступает в третьем по силе дивизионе Испании под названием «Севилья Атлетико». Срок аренды Малека в «Севилье» истекал 30 июня, после чего он должен был вернуться в свой клуб — мексиканский «Сантос Лагуна».

Кстати, Хоао Малек — сын мексиканки и камерунского футболиста Жан-Клода Малека, который выступал за мексиканские «Текос» и «Сан-Луис» в конце прошлого века.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в страшной аварии погиб экс-форвард «Севильи» и сборной Испании Хосе Антонио Рейес.



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