Происшествия

Протесты под Одессой: к Фонтанке присоединились еще четыре села (фото)

Во вторник, 25 июня, под Одессой на акцию протеста одновременно вышли жители пяти населенных пунктов. Ранее против проезда большегрузов по селу протестовали жители Фонтанки. В частности, жители села Усатово (Беляевский район) перекрыли Объездную дорогу. По словам протестующих, параллельно к такой же «мере воздействия на власти» прибегли жители других сел, которые не пропускают большегрузы по Хаджибеевской, Балтской и Лиманной дорогам, также возле Кривой Балки, где блокирована улица Хуторская.

«Мы пропускаем здесь только легковушки, пассажирский и служебный транспорт и блокируем весь большегрузный», — рассказали протестующие.

Жители пригородов Одессы требуют прекратить движение через их населенные пункты груженых автомобилей, следующих в морской порт, поскольку это не только создает опасные аварийные ситуации, но также разрушает дороги и примыкающие к ним дома.

Люди говорят, что неоднократно обращались в районный и областной советы, однако реакции оттуда никакой. Сейчас протестующие требуют, чтобы к ним приехали руководители города, области и морского порта.

На тем временем на заблокированных дорогах образовались огромные пробки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Львовщине объявившие забастовку горняки перекрыли важную автотрассу. В Новоград-Волынском районе Житомирской области местные жители перекрыли трассу Киев — Чоп, протестуя против загрязнения рек. А под Одессой люди перекрыли трассу, требуя установить светофоры на опасном участке дороги.



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