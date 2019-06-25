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Происшествия

Протесты под Одессой: к Фонтанке присоединились еще четыре села (фото)

14:17 25 июня 2019 295
перекрыли дорогу
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Во вторник, 25 июня, под Одессой на акцию протеста одновременно вышли жители пяти населенных пунктов. Ранее против проезда большегрузов по селу протестовали жители Фонтанки. В частности, жители села Усатово (Беляевский район) перекрыли Объездную дорогу. По словам протестующих, параллельно к такой же «мере воздействия на власти» прибегли жители других сел, которые не пропускают большегрузы по Хаджибеевской, Балтской и Лиманной дорогам, также возле Кривой Балки, где блокирована улица Хуторская.

«Мы пропускаем здесь только легковушки, пассажирский и служебный транспорт и блокируем весь большегрузный», — рассказали протестующие.

Жители пригородов Одессы требуют прекратить движение через их населенные пункты груженых автомобилей, следующих в морской порт, поскольку это не только создает опасные аварийные ситуации, но также разрушает дороги и примыкающие к ним дома.

Люди говорят, что неоднократно обращались в районный и областной советы, однако реакции оттуда никакой. Сейчас протестующие требуют, чтобы к ним приехали руководители города, области и морского порта.

На тем временем на заблокированных дорогах образовались огромные пробки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Львовщине объявившие забастовку горняки перекрыли важную автотрассу. В Новоград-Волынском районе Житомирской области местные жители перекрыли трассу Киев — Чоп, протестуя против загрязнения рек. А под Одессой люди перекрыли трассу, требуя установить светофоры на опасном участке дороги.

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