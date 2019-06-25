- 15:09 Проведем красную линию: Вакарчук рассказал, как нужно поступить с олигархами
- 15:06 «Сотни тысяч авто ежедневно стоят в заторах у «Украинского дома», — бывший мэр Киева Александр Омельченко
- 15:04 Сами производят кислород: в Одессе испытывают уникальное водолазные аппараты для моряков
- 15:01 Идет холодный фронт: синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни
- 15:01 Украина теряет свои позиции в мире из-за неподготовленности Зеленского, — Дмитрий Чекалкин
- 14:48 Стали известны имена кандидатов в Верховную Раду, которых поддерживает «Батьківщина»
- 14:37 В Австрии суд разрешил экстрадицию Фирташа в США
- 14:31 Умерла известная актриса — мать Михаила Ефремова
- 14:29 Первые в истории торги электроэнергией на бирже пройдут в конце июня
- 14:28 Новый поворот: скорость авто Зайцевой снова оказалась под вопросом
- 14:21 Украинцы продавали свои органы в Казахстан
- 14:17 Протесты под Одессой: к Фонтанке присоединились еще четыре села
Украинцы продавали свои органы в Казахстан
Двадцать украинцев продали свои почки черным трансплантологам, которых арестовали правоохранительные органы Казахстана.
Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. Который встречался с казахскими правоохранителями, расследующими дело о торговле органами. «На сегодня в Казахстане по данному уголовному производству арестованы несколько человек, один из них — врач-трансплантолог. 20 человек, которые продали свои почки — это граждане Украины», — написал Аброськин на своей страничке в социальных сетях.
По его информации, люди получали за почку по 10−15 тысяч долларов, а тот, кто покупал орган — до 150 тысяч долларов.
«Один из допрошенных украинцев, что свою почку он продал, чтобы заплатить за проведение операции его онкобольной супруге, другой — просто, чтобы жить. И эти наши несчастные граждане — простые поставщики органов, а вообще за всем этим стоит международная организованная преступность, которая наживается на человеческом горе», — добавил Вячеслав Аброськин.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об истории гражданина Турции, который женился на украинке и продал почку ради семьи, но супруга его обманула и сбежала с деньгами: «Ради семьи я продал почку, а жена потратила деньги на море и любовника».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?