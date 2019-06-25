Украинцы продавали свои органы в Казахстан

Общество и люди

Двадцать украинцев продали свои почки черным трансплантологам, которых арестовали правоохранительные органы Казахстана.

Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. Который встречался с казахскими правоохранителями, расследующими дело о торговле органами. «На сегодня в Казахстане по данному уголовному производству арестованы несколько человек, один из них — врач-трансплантолог. 20 человек, которые продали свои почки — это граждане Украины», — написал Аброськин на своей страничке в социальных сетях.

По его информации, люди получали за почку по 10−15 тысяч долларов, а тот, кто покупал орган — до 150 тысяч долларов.

«Один из допрошенных украинцев, что свою почку он продал, чтобы заплатить за проведение операции его онкобольной супруге, другой — просто, чтобы жить. И эти наши несчастные граждане — простые поставщики органов, а вообще за всем этим стоит международная организованная преступность, которая наживается на человеческом горе», — добавил Вячеслав Аброськин.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об истории гражданина Турции, который женился на украинке и продал почку ради семьи, но супруга его обманула и сбежала с деньгами: «Ради семьи я продал почку, а жена потратила деньги на море и любовника».



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter