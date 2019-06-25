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Новый поворот: скорость авто Зайцевой снова оказалась под вопросом
В Харькове следственный судья отменила решение о закрытии дела против экспертов НИИ судебных экспертиз, определявших скорость авто главной фигурантки дела о смертельном ДТП на Сумской Елены Зайцевой.
С иском в суд обращался адвокат второго фигуранта дела — Геннадия Дронова — Сергей Перепелица.
«В очередной раз судом отменено постановление следователя о закрытии уголовного производства относительно выводов экспертиз, проведенных в ХНИИСЭ им. Бокариуса», — сообщил юрист в Facebook.
Следственные действия против экспертов НИИ имени Бокариуса были возобновлены 20 мая по ходатайству защиты фигуранта дела Геннадия Дронова. Защитники подвергли сомнению заключения института о том, что скорость движения автомобиля Елены Зайцевой, которая выехала на перекресток на красный свет, составляла 80 км в час, тогда как расчетные данные указывали на скорость в 106 км/ ч.
Тем не менее это уголовное производство было закрыто уже через неделю. Следствие не установило в действиях судебных экспертов признаков уголовного преступления.
Напомним, 18 октября 2017 года автомобиль «Лексус» под управлением Зайцевой сбил на тротуаре 11 человек. Пятеро погибли на месте, шестая жертва скончалась в больнице.
26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова приговорил Елену Зайцеву и Геннадия Дронова к десяти годам лишения свободы каждого, с вердиктом не согласились ни представители Зайцевой, ни адвокаты Дронова.
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