Деньги

Первые в истории торги электроэнергией на бирже пройдут в конце июня

Аукционный комитет принял регламент проведения торгов электроэнергией по двусторонним договорам, произведенной государственными предприятиями — Национальной атомной энергогенерирующей компанией «Энергоатом» и частным акционерным обществом «Укргидроэнерго». Первые торги пройдут 27 июня на площадке Украинской энергетической биржи.

Организация электронных аукционов необходима для реализации механизма PSO, который гарантирует низкие цены на электроэнергию для населения.

По словам генерального директора Украинской энергетической биржи Александра Коваленко, торговая площадка и участники готовы к проведению торгов.

«Обучение прошли порядка 200 участников, в том числе и представители государственных производителей „Энергоатом“, „Укргидроэнерго“, „Центрэнерго“ и других», — отметил Коваленко, добавив, что торги будут электронными и анонимными, что исключает сговор между их участниками, а результаты будут публиковаться на сайте биржи, что сделает процесс максимально прозрачным.

В соответствии с Законом Украины «О рынке электроэнергии», с 1 июля в рамках второго этапа энергореформы заработает оптовый рынок электроэнергии. Реформа рынка электроэнергии проводится в рамках имплементации Украиной Третьего энергопакета Европейского союза. Целью реформы является создание конкурентных оптового и розничного рынков электроэнергии по европейской модели.

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