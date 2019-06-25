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Сами производят кислород: в Одессе испытывают уникальное водолазные аппараты для моряков (фото)
В Одессе на военном полигоне водолазной подготовки и подводных спусков проходит апробация новых водолазных аппаратов замкнутого цикла итальянского производства Сaimano, которые вскоре поступят на вооружение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Новое снаряжение позволит проводить работы на глубине до 20 метров и откроет почти неограниченные возможности для выполнения сложных задач — как водолазами Центра поисково-аварийных работ, так и бойцами подразделений специального назначения национального флота.
«В отличие от традиционных аквалангов, оборудование не требует заправки кислородом, а производит его самостоятельно. Поскольку речь идет о дыхательном аппарате замкнутого цикла, углекислый газ, который выделяется в процессе дыхания в нем, поглощается химическим составом, обогащается кислородом и снова подается на вдох. Соответственно, никаких пузырей, образующихся при выдохе, тоже нет, что очень важно при выполнении особо важных задач и секретных миссий», — отмечают специалисты.
Как сообщили в командовании ВМС ВС Украины, уже в сентябре текущего года на базе Центра поисково-аварийных работ начнут подготовку высококлассных специалистов. Здесь, в специализированной школе, будут обучать водолазов базовых и средних квалификационных уровней, а также водолазов специального назначения.
«Сейчас при содействии волонтеров мы проводим погружения и осваиваем кислородные ребризеры итальянского производства, — сообщил начальник водолазной школы капитан 1 ранга Сергей Титаренко. - А оснащение водолазных подразделений надежным, эффективным, а главное, современным снаряжением является первоочередной задачей, поскольку военнослужащие таких подразделений призваны решать задачи чрезвычайной важности».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что недавно в Украине успешно прошли испытания первой отечественной станции радиоэлектронной борьбы. Во время испытаний серийная машина подтвердила все заданные характеристики, выполнив задание подавления системы радиосвязи «условного противника».
Напомним, неделей ранее в Украине завершились испытания отечественного ракетного комплекса «Ольха», которые продолжались с конца мая. В ближайшее время может быть взят на вооружение ВСУ.
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