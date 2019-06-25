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«Сотни тысяч авто ежедневно стоят в заторах у «Украинского дома», — бывший мэр Киева Александр Омельченко

В сети продолжается активное обсуждение планов Владимира Зеленского перенести офис главы государства с улицы Банковой в «Украинский дом», расположенный в самом центре столицы. Экс-мэр Киева Александр Омельченко, который не понаслышке знает особенности и возможности города, обратился к президенту с просьбой не усложнять киевлянам и гостям столицы и без того непростую жизнь и предложил несколько других вариантов обустройства главного офиса.

«Уважаемый Владимир Александрович! — написал Александр Омельченко в Facebook. — Хочу высказать сомнение относительно проекта размещения Офиса Президента Украины в здании Украинского дома. И не только потому, что это был музей Ульянова-Ленина, а по прагматичным причинам.

Европейская площадь это место, где сходятся важные транспортные артерии столицы: ул. Крещатик, ул. Михаила Грушевского, Парковая Аллея, ул Трехсвятительская и Владимирский спуск. Сотни тысяч водителей и их пассажиров, как частных авто, так и общественного транспорта, ежедневно стоят в заторах с 7:00 до 10:00, и с 17:00 до 20:00.

Кроме того, рядом размещен стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского, где постоянно проходят массовые спортивные мероприятия. А чтобы не усложнять ситуацию, то эти обстоятельства необходимо учитывать, а еще и «мосточек-кленовый листочек», сомнительный и загадочный.

Генеральным планом города Киева предусмотрена реконструкция Европейской площади путем объединения ее с Майданом Незалежности в единый архитектурный ансамбль и со строительством трехуровневого подземного паркинга, в котором предусмотрен простор для пешеходов с выходом к стадиону «Динамо», Украинскому дому, Национальной филармонии, Главпочтамту, Дому профсоюзов и Национальной музыкальной академии имени Чайковского.

Возможны другие варианты, которые не создадут неудобств киевлянам и гостям города.

Здание Министерства здравоохранения, комплекс зданий больницы Козловского, КВЦ «Парковый»", а главное Мариинский дворец для приема официальных делегаций. Размещение сооружений этого комплекса в Мариинском парке позволяет как проживать, отдыхать, так и круглосуточно работать.

Национальный комплекс «Экспоцентр Украины» (раньше. — ВДНХ). Комплекс ценных сооружений архитектурного ансамбля государственного значения для Офиса Президента Украины. На части территорий Голосеевского парка размещены озера с белыми и черными лебедями, сотни ценных деревьев украинского и европейского происхождения. Этот комплекс пригоден как для работы, так и для проживания.

Здание Министерства иностранных дел. Строилось специально для высших государственных органов власти. Содержит все необходимые элементы безопасности, в том числе подземные туннели и средства спецсвязи. Рядом находятся высокодуховные Михайловский Златоверхий монастырь и Софийский собор".

Ранее известный художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд поддержал идею команды Владимира Зеленского перенести президентский офис в Украинский дом, а нынешнее здание Администрации президента на Банковой отдать под художественный музей



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