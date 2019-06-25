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Известный телепроект покинули сразу два его ведущих (фото)
Развлекательный проект «Ранок з Україною» покинули сразу двое его ведущих. Из шоу ушли Светлана Катренко и Сергей Зенин. Правда, оба до сих пор признаются в любви к проекту и говорят, что станут самыми преданными его зрителями.
Светлана Катренко, недавно снявшаяся в чувственной фотосессии для журнала Playboy, призналась, что хочет посвятить время саморазвитию.
— Давно мечтала пожить за границей, — сказала «ФАКТАМ» Светлана. — Теперь моя мечта может осуществиться. Обоснуюсь на какое-то время в одной из европейских стран, у моря. Но это не значит, что я насовсем покидаю эфир. Уже в ближайшее время в утреннем шоу появится моя, особенная рубрика.
Сергей Зенин покинул канал «Украина», проработав на нем три с половиной года. Кстати, Сергей начинал с того, что был «голосом» канала.
— Это было одно из самых сложных решений — уйти с работы, на которой все хорошо, — сказал Сергей. — Поверьте, решение далось нелегко. Но сейчас я нахожусь в предвкушении от возможности реализовать все свои многочисленные идеи и планы. А для начала просто высплюсь!
Известно, что канал уже завершил кастинги на свободные места ведущих утреннего шоу. По слухам, это будут новые для телевидения лица.
Ранее «ФАКТЫ» о смене ведущих другого телешоу — «Зважені та щасливі». В проект вернулась Анита Луценко, которую называют самой удачной и яркой кандидатурой на этот пост. Она не только ведет шоу, но и помогает своими советами, мотивирует участников.
«ФАКТЫ» также писали о том, что популярные журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман приняли решение о прекращении сотрудничества с телеканалом «112 Украина».
А известная телеведущая Татьяна Литвинова ушла из реалити «МастерШеф» на СТБ. После шести лет работы она решила не продлевать сотрудничество с каналом.
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