Украинская телеведущая разделась для Playboy (фото)

Шоу-бизнес

Ведущая утренней телепрограммы «Ранок з Україною» Светлана Катренко снялась в нежной и чувственной фотосессии для мужского журнала Playboy. Популярная телеведущая показала, как наслаждается каждым мгновением утра. Светлана уверена — удовольствие начинается со свободы.

«Свобода состоит и в том, чтобы ощутить, что вся жизнь пропитана эротикой, когда ты просыпаешься от нежных объятий и начинаешь день с неспешных ласк», — признается Светлана Катренко.

Также ведущая канала «Украина» рассказала об утреннем сексе и своем идеальном начале дня.

«Мое идеальное утро — то, которое можно провести в постели и никуда не спешить. Только если это не эфир канала „Украина“ :) Люблю ли я утренний секс? Определенно да. Люблю ли я утро? Однозначно!», — говорит телезвезда.

Стоит отметить, что для Светланы это первый опыт съемки для глянцевого мужского журнала. С помощью этой фотосессии ведущая «Ранку з Україною» призывает всех женщин отбросить стереотипы и жить так, как вы давно хотели.

«Для меня такая фотосессия была настоящим вызовом. Было и волнение, и неловкости. Впрочем, я рада, что удалось их преодолеть, чтобы доказать, что каждая женщина — красивая и привлекательная. Даже утром», — говорит Светлана Катренко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о чувственной фотосессии для мужского журнала снялась молодая мама Светлана Лобода.

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