Убийство парня в харьковском супермаркете: появились новые данные о подозреваемом

Происшествия

Сотрудники Полтавского территориального управления ГБР пришли к выводу, что 25-летний сотрудник полиции охраны, стрелявший в харьковчанина Никиту Комара в супермаркете, обоснованно подозревается в умышленном убийстве при превышении мер, необходимых для задержания преступника (ст. 118 УК Украины), а также в превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Полицейскому предъявлено подозрение. Если вину правоохранителя докажут в суде, то он может провести за решеткой до 8 лет, сообщает ГородХ.

Как писали «ФАКТЫ», 5 декабря в супермаркете возле метро «Киевская» сотрудник полиции охраны застрелил 24-летнего посетителя магазина Никиту Комара. По информации полиции, посетитель набрал товара и не захотел за него платить. В результате, покупателя отправили в служебную комнату для урегулирования ситуации, где парень с ножом набросился на 25-летнего сотрудника полиции охраны. Правоохранитель защищался и два раза выстрелил в Никиту.

На кадрах с камер наблюдения, которые установлены со стороны служебного входа, видно, как из двери выбегают двое молодых людей, затем один из парней дернулся и схватился рукой за живот. Предположительно, в этот момент в него и попала первая пуля из табельного оружия 25-летнего правоохранителя. После чего молодой человек попытался убежать, но в него попали еще раз и он повалился на землю. От полученных травм 24-летний парень скончался на операционном столе.

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