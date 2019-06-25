В «Борисполе» задержали аналитика, активно выступавшего против бывших однопартийцев Януковича

Происшествия

Утром 25 июня в аэропорту «Борисполь» был задержан известный аналитик, глава общественной инициативы «Права справа» 47-летний Дмитрий Снегирев, вынужденный переселенец из Луганской области. Об этом на странице Снегирева в Facebook сообщил его коллега, журналист Дмитрий Олийнык. Полиция подтвердила факт задержания. Ранее двух молодых ирландцев, симпатизирующих террористам «ДНР», задержали в аэропорту «Борисполь» сразу после посадки самолета

Олийнык считает задержание Снегирева способом давления на него — за его публикации, в которых Снегирев обвиняет политиков в коллаборационизме. Он предполагает, что это может быть связано и с открытым обращением Снегирева с министру МВД Украины Арсену Авакову по поводу Виталия Комарницкого, которого новый президент Украины якобы предлагает назначить губернатором Луганской области. Также Олийнык связывает задержание Снегирева и с его разоблачительными публикациями о кандидате в народные депутаты по 113 округу от партии «Оппозиционная платформа» Владимире Струке.

Точно такие же предположения выдвинули еще ряд журналистов и общественных деятелей: Назар Приходько, Любовь Гоц, Вадим Гладчук, Дмитрий Корчинский. Они не верят в виновность Снегирева и опасаются за его здоровье — недавно Снегирев перенес инсульт.

Однако в полиции настаивают на том, что Снегирев задержан на по политическим мотивам, а по подозрению в уголовном преступлении.

«Задержание в аэропорту „Борисполь“ проводила полиция Киевской области по решению Бориспольского суда. Задерживали Снегирева для того, чтобы доставить на судебное заседание, чтобы в дальнейшем избрать ему меру пресечения в связи с тем, что он совершал преступления. Преступление (кражу) Снегирев совершил еще в 2018-м, и был задержан фактически на месте преступления. Следствие располагает всеми доказательствами, в том числе, видеоматериалами с камеры наблюдения. Снегиреву объявили о подозрении, и дело было передано в суд. Для проведения следственных действий и на судебные заседания Снегирев не являлся. Поэтому полиция обратилась в суд, с требованием объявить Снегирева в розыск и разрешить его принудительную доставку в суд, который изберет ему меру пресечения. Следствие настаивает на содержании под стражей», — сообщил «ФАКТАМ» руководитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции Киевской области Николай Жукович.

Суд в Борисполе назначен на вторник, 25 июня, в 17:30.

«ФАКТЫ» ранее сообщали, что Печерский районный суд Киева принял решение оставить под стражей без внесения залога сотрудника Госпогранслужбы, причастного к покушению на украинского разведчика в апреле 2019 года.

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