Подвижные игры и театральные постановки: чему учат детей в лагере SPLASH (фото)

Общество и люди

Одним из самых необычных мест, в которых довелось побывать 10-летнему Глебу, эксперту проекта «ФАКТОВ» «Один день из жизни лагеря», был SPLASH — театр-студия, который на летний период организовал двухнедельный театральный марафон для ребят. На занятия девчонки и мальчишки собираются не рано — к 11 утра. То, что утром удалось хорошенько выспаться, нашему юному блогеру понравилось.

— Я попал в SPLASH не в начале, а почти в самом конце смены, — рассказывает Глеб. — Все дети уже были знакомы между собой, и я переживал, как они отреагируют на новенького. Меня представили, сказали, что я тут только на один день. Дети приняли очень радушно и дружелюбно. А еще я, к своему удивлению, увидел среди них мальчика, с которым мы когда-то в парке вместе играли. В общем, освоился быстро. В отличие от многих других лагерей, где день обычно начинается с инструктажа, первое, что мы сделали в SPLASH после легкой небольшой разминочки, — это начали играть в… киллеров. Это было невероятно круто! Правила игры такие: все дети становятся в круг спинами, ведущий тихонько, чтоб не видели остальные, дотрагивается до трех из них. Значит, они будут «киллерами». Они по команде тихонько оборачиваются, чтоб узнать друг друга. Потом начинается «охота». Все дети беспорядочно бегают туда-сюда и смотрят друг другу в глаза. «Киллеры», встречаясь с кем-то взглядом, незаметно подмигивают. Тебе подмигнули — ты «убит». Если в это время кто-то рядом заметил, что произошло, и рассказал ведущему, «киллер» выбывает из игры. Задача «киллеров» — «убить» всех, а задача остальных игроков — обнаружить «киллеров». Немного похоже на «Мафию», но проще и очень активно, без всяких лишних разговоров. В общем, мы набегались, насмеялись, а потом пошли есть в уютный ресторанчик. Нам давали сок, супчик с мясом, салатик и картошку. Вкусно и сытно.

Когда мы вернулись в лагерь, начались занятия. Не просто какой-то урок или тренинг, а полноценная репетиция.

Время не засекал, но показалось — часа три. Устал немного, но было совсем не скучно. Наша преподаватель Саша ставила с детьми «Маленького принца». Все было как в книге, разве что диалог Принца с Пьяницей убрали. Было очень много интересного. Например, главного героя играла девочка, Короля — тоже. Так было смешно, когда мальчишки, которые были «троном», кряхтели, пока Король на них сидел. Я и другие ребята, не задействованные в той или иной сцене, были «декорациями». Например, ложились на пол и поднимали руки как колосья. Или скручивались и изображали камни. Через два дня дети будут играть настоящий выпускной спектакль для родителей. Поэтому они готовились очень серьезно. Но между репетициями нам хватало времени, чтобы просто пообщаться или немного отдохнуть.

Во второй половине дня мы пошли на улицу, где у нас была коротенькая запись на тему «Я особливий». Каждый ребенок должен был сказать на камеру приветствие и красиво, уверенно, с хорошей дикцией и эмоциями объяснить, чем он особенный. Я сказал, что считаю себя особенным, потому что очень хорошо и быстро плаваю. Еще, кстати, у нас была смешная фотосессия, когда мы кривлялись или изображали зверят.

Мне в SPLASH очень понравилось. Ничего плохого или такого, что хотелось бы улучшить, я не нашел. Это отличное место для летнего отдыха. Единственное, я считаю, что в такой летний лагерь лучше идти детям, которые хотя бы немного умеют танцевать. Потому что их актерский опыт или участие в других театральных постановках не имеют значения, всему, что нужно, здесь и так учат. А вот если не умеешь танцевать, как я, наверное, будет сложновато.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, чем интересен лагерь «Академия профессий будущего».

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