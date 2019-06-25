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Происшествия

В Кривом Роге произошло ЧП с памятником Богдану Хмельницкому (фото)

16:27 25 июня 2019 30
Памятник
Инф. «ФАКТОВ»

В родном городе президента Украины Владимира Зеленского Кривом Роге у памятника украинскому гетьману Богдану Хмельницкому отпала правая рука.

Кусок постамента упал на асфальт на Гданцевке. Никто не пострадал, сообщает «Первый Криворожский».

Памятник находится на балансе Центрально-Городского райсовета. Местные жители отмечают, что это не впервые. Ранее даже приходилось менять размер булавы гетьмана, чтобы избежать таких ситуаций.

Отметим, что в этом году исполнилось 365 лет со дня проведения Переяславской рады, на которой казаки под руководством гетьмана Хмельницкого согласились стать подданными московского царя. О том, почему Хмельницкий пошел на такой шаг и что на самом деле подразумевал союз с Москвой читайте в материале «ФАКТОВ»: На Переяславской раде не шла речь о «воссоединении» с Московией: почему казаки пошли на союз с царем.

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