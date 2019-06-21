История современности

Как это было

На Переяславской раде не шла речь о «воссоединении» с Московией : почему казаки пошли на союз с царем

— В этом году исполнилось 365 лет со дня проведения Переяславской рады, на которой казаки согласились стать подданными московского царя, но нужно понимать, что гетман Богдан Хмельницкий вовсе не стремился к тому, чтобы соединить свою державу с Московией, — говорит профессор киевского университета имени Бориса Гринченко доктор исторических наук Виталий Щербак. — Хмельницкий предложил царю Алексею Михайловичу не более чем военный союз против Речи Посполитой. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как войско Богдана Хмельницкого разбило армию Речи Посполитой под Корсунем.

«Переяславских рад было три»

— Послов с предложением заключить военный союз гетман Богдан Хмельницкий направил в Москву еще за шесть лет до печально известной Переяславской рады, — продолжает Виталий Щербак. — Царь и боярская дума не приняли это предложение из-за того, что подписание договора с Хмельницким было сродни объявлению войны Речи Посполитой, которая тогда входила в число сильнейших государств Европы. Однако в 1653 году над Польшей нависла серьезная угроза: в Швеции умерла отличавшаяся миролюбием королева Кристина, на трон взошел Карл Густав X, стремившийся к завоеваниям. Речь Посполитая стала одной из его целей. Изменившееся международное положение предоставило Московии благоприятные возможности отвоевать Смоленскую и Брянскую земли, а также Белоруссию, которую она была вынуждена уступить Речи Посполитой после предыдущей войны с ней. Поэтому царь с боярами 1 октября 1653 года приняли решение пойти на союз с Богданом Хмельницким. Но их встречное предложение, доставленное Хмельницкому посольством во главе с боярином Василием Бутурлиным, было, по сути, захватническим: речь шла о том, чтобы казацкая держава не только признала над собой власть царя, а фактически стала частью Московии. Кстати, украинское государство тогда называлось Войско Запорожское. Широко используемое сейчас название Гетманщина, так сказать, кабинетное — его придумал в XIX веке кто-то из первых украинских историков (по одной из версий, Николай Костомаров).

— Хмельницкий согласился на предложение Московии?

— Был вынужден согласиться. Дело в том, что освободительная война продолжалась уже шестой год, а реальных перспектив завершить ее победой не было. Казаки потерпели поражение в крупном сражении под Берестечком. Хмельницкому нужны были союзники. Он долгое время надеялся, что ими станут Молдова и Трансильвания, находившиеся под протекторатом Османской империи. Гетман даже поженил своего старшего сына Тимоша с молдавской принцессой Розандой. Однако после продолжительных переговоров Молдова и Трансильвания фактически отказались от военного союза с казаками. И тут вдруг Москва заявила о готовности поддержать. Вот Хмельницкий и согласился, несмотря на то, что платой за помощь была частичная утрата суверенитета Войска Запорожского.

— Казаки поддержали своего гетмана в решении согласиться на протекторат Московии?

— Далеко не все. Достаточно сказать, что казацких рад в Переяславе, на которых рассматривалось предложение московского царя, было три. На первых двух большинство казаков отказывались становиться подданными царя. В числе самых авторитетных противников союза с Москвой был генеральный писарь Иван Выговский, который вскоре после смерти Хмельницкого стал гетманом. Выговский шесть лет занимался внешнеполитическими вопросами, поэтому хорошо понимал, что представляет собой Московия, насколько порядки в ней отличаются от польских. В Речи Посполитой шляхта имела широчайшие права, а в Московии все, включая знать, по сути, были рабами своего сюзерена. Жаркие дискуссии казацкой старшины проводились на подворье переяславского полковника Павла Тетери. Только на третьей раде Хмельницкий таки добился нужного ему решения.

Советский художник идеологически «правильно» изобразил Переяславскую раду. На самом деле многие казаки были против союза с Московией. Репродукция картины Михаила Хмелько

— Посольство боярина Бутурлина привезло документ, в котором были по пунктам прописаны условия, на которых казацкая держава принимала протекторат над собой московского царя?

— Нет, было иначе. Согласно традиции того времени, началось с устной договоренности. Когда рада в Переяславе дала добро на союз с Московией, казацкая старшина вместе с послами царя отправилась в церковь, где договоренность была освящена. И вот тут произошел первый неприятный и весьма показательный инцидент, который должен был насторожить казаков. Для них, выросших в европейской державе, в порядке вещей было то, что народ дает клятву верности своему монарху, а тот, в свою очередь, — народу. Оказалось, в Московии представления на этот счет были иными — посольство Бутурлина отказалось от имени царя давать клятву казакам.

Затем казацкая старшина примерно месяц составляла проект послания царю с просьбой стать их сюзереном с условиями взаимоотношений Войска Запорожского с Московией. Нам известно, что в этом документе было 23 пункта, регламентировавших политическое, финансовое и военное положение казацкой Украины под протекторатом Московии. Царь Алексей Михайлович со своим окружением оставил только 11 пунктов. В таком виде документ был подписан в марте 1654 года. Отсюда и название — Мартовские статьи.

К слову, вскоре после развала Советского Союза президент России Борис Ельцин говорил о возможном обмене оригинала Мартовских статей на прах основателя Москвы Юрия Долгорукого, который, согласно преданию, был похоронен в Киеве в церкви Спаса на Берестове. Однако такой обмен невозможен по прозаической причине: оригинал Мартовских статей (равно как и документ с 23 пунктами, составленный казаками), к сожалению, не сохранился. А останки Юрия Долгорукого так и не найдены, хотя в свое время их тщательно искали профессиональные археологи.

— Получается, ученым неизвестно, на каких юридических условиях казацкая держава приняла протекторат Московии?

— Почему же? Известно. Текст Мартовских статей удалось восстановить на основе других документов, в том числе отчетов, которые составил московский посол боярин Василий Бутурлин. Тут важно отметить, что ни в одной из одиннадцати Мартовских статей не идет речь о присоединении Войска Запорожского к Московии. Излюбленного российскими пропагандистами слова «воссоединение» там тоже нет.

— После подписания Мартовских статей в казацкой державе наступил долгожданный мир?

— Нет. Через несколько месяцев после этого вспыхнула война между Московией и Речью Посполитой, растянувшаяся на долгие 13 лет. Понятно, что в нее были втянуты казаки. На украинский народ обрушились новые несчастья, многие тысячи людей погибли. В результате этой войны Московия и Речь Посполитая разделили Украину между собой. Границей стал Днепр.

Показательно, что в ходе этой войны (в 1656 году) Московия заключила в Вильно перемирие с Речью Посполитой. На переговоры тогда делегацию казаков не допустили. Это стало грубым нарушением Мартовских статей.

«Войско гетмана Выговского вместе с крымскими татарами разгромило 100-тысячное войско московитов»

— Через три года после Переяславской рады умер гетман Богдан Хмельницкий. Казацкая старшина попыталась тогда освободить Гетманщину от власти московского царя?

— Такую попытку сделал гетман Иван Выговский, который изначально был против союза с Московией. Вообще-то, сразу после смерти Богдана Хмельницкого казаки избрали гетманом его сына — 16-летнего Юрия. Такова была воля Хмельницкого. Выговский стал помощником Юрия. Но через месяц казацкая верхушка избрала гетманом опытного Выговского. Это решение было спорным, ведь в его принятии не участвовали реестровые и запорожские казаки. А тогда существовало такое неписаное правило: кого избрали гетманом в Запорожской Сечи, того признавали властителем всей Украины. Неудивительно поэтому, что против Выговского поднялось восстание. Гетману с немалым трудом удалось его подавить.

Выговский действовал осторожно: подписал мир с Трансильванией, Швецией и Польшей, при этом заявил, что будет придерживаться Мартовских статей. Но истинным его намерением все же было освободить страну от власти царя. Гетман заключил военный союз с крымскими татарами. Те прислали 40-тысячную орду. Объединенное войско казаков и крымских татар в июле 1659 года наголову разбило под Конотопом стотысячную московскую армию.

Виталий Щербак: «В результате 13-летней войны Московия и Речь Посполитая разделили Украину между собой. Границей стал Днепр». Фото со страницы Виталия Щербака в Facebook

— Что же после столь впечатляющей победы помешало освободить Гетманщину от московской зависимости?

— Выговский выступал за союз с Польшей, поэтому подписал Гадячский трактат о возвращении казацкой державы в состав Речи Посполитой. Согласно проекту этого документа наш край получал существенные права: входил наравне с Польшей и Литвой третьим равноправным членом в Речь Посполитую. Однако в ходе ратификации в варшавском сейме договор был существенно изменен. Когда посланники гетмана полковники Сулима и Верещака зачитывали текст Гадячского трактата на Германовской раде, оказалось, что многие казаки не хотят вновь становиться подданными польского короля. Страсти до того раскалились, что Сулиму и Верещаку зарубили. Сейчас на месте той трагедии — в поле возле села Германовка (Обуховский район Киевской области) — стоят два креста. А в самой Германовке — первый в истории памятник гетману Ивану Выговскому скульптора Михаила Горлового. В 1995 году я как представитель академии наук был на его открытии вместе с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.

— Что произошло с Выговским после Германовской рады?

— Он был вынужден бежать. Гетманом стал Юрий Хмельницкий. Пока во главе страны находился Выговский, Юрий учился в Киево-Могилянской академии. Получив высшую власть, молодой человек понял, что это бремя слишком тяжело для него — по отзывам современников, Юрий был человеком мягким, не обладал качествами лидера. Этим воспользовались московиты — навязали ему Переяславские статьи, которые ограничивали возможность казацкой державы поддерживать контакты с другими государствами и увеличили количество московских ратных людей на ее территории.

Юрий Хмельницкий стал проситься в монастырь. Два года казаки не соглашались на это, но все же поняли, что толку с парня не будет, и отпустили.

После этого летом 1663 года возле Нежина выбирали нового гетмана. На состоявшейся там Черной раде были только казаки Левобережья и запорожцы. Кроме того, выборы нового гетмана проходили с подтасовками. В результате интриг булава досталась Ивану Брюховецкому. Своих конкурентов Ивана Золотаренко и Якова Сомко он сумел арестовать и приказал расстрелять.

— Казаки Правобережья не участвовали в выборах Брюховецкого. Они признали его власть?

— Нет. Избрали своего гетмана — Павла Тетерю. После этого украинцы стали воевать с украинцами — армии правобережного и левобережного гетманов. Кстати, Павла Тетерю приглашали на казацкую раду в Нежин, но он не приехал — вполне возможно, что опасался за свою жизнь. Ведь с ним Брюховецкий мог поступить так же, как с Золотаренко и Сомко. Как бы там ни было, Тетеря предпочел, образно говоря, строить крепость в своем огороде.

— Он или Брюховецкий попытались все же объединить левобережную и правобережную части Украины?

— Этой цели добивался на протяжении одиннадцати лет Петр Дорошенко, ставший гетманом Правобережной Украины после Павла Тетери (последний был вынужден отказаться от булавы из-за того, что против него началось восстание). Благоприятная возможность объединить украинцев возникла в 1668 году, когда казаки взяли в плен Брюховецкого, привезли его в лагерь Дорошенко и вскоре растреляли. Дорошенко тогда избрали гетманом обоих берегов Днепра. Но против этого выступили запорожцы и другие казаки — победила известная болезнь украинцев «чубитися».

Дорошенко остался гетманом Правобережья. У него возникла идея добиться создания автономного государства под протекторатом Османской империи — по примеру Молдовы и Трансильвании. Дорошенко подписал соответствующий договор с Турцией. Кстати, в турецко-польском Бучацком договоре 1672 года Войско Запорожское впервые официально называлось «Українська Держава». Однако последующие события сложились весьма неблагоприятно для Дорошенко: против него воевали Польша, гетман Левобережья и запорожцы. Он пробыл гетманом одиннадцать лет и был вынужден отдать булаву московитам. Его отправили в Московию, где сделали воеводой. Через пару лет Дорошенко вышел в отставку, получил имение в селе Ярополче под Москвой, где доживал свои дни. Там он и похоронен. Территория, где находилось Ярополче, давно стала частью Москвы. Но могила Дорошенко сохранилась. Это, кстати, единственное захоронение украинского гетмана, сохранившееся до наших дней.

— Что после этого произошло на Правобережье?

— Победила армия Польши. Так что Дорошенко был последним гетманом Правобережной Украины. Но казаки там остались и участвовали в знаменитой Венской битве 1683 года, когда объединенное войско европейских государств остановило экспансию Османской империи. Украинский шляхтич из-под Львова Юрий-Франц Кульчицкий был разведчиком и переводчиком с турецкого языка. За то, что отличился в Венской битве, ему полагалась награда. Он попросил отдать ему несколько возов с кофе, захваченных у турок. Кульчицкий затем открыл в Вене одну из первых кофеен, он считается автором рецепта венского кофе.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о жизни гетмана Ивана Мазепы, 380-я годовщина со дня рождения которого отмечалась в 2019 году. Читайте об этом в публикации «Куда делись 180 тысяч золотых, пожертвованных Мазепой Лавре: в Киеве открылась выставка к юбилею гетмана (фото)».



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