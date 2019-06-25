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Осужденный в Беларуси украинский журналист Шаройко попросил о помиловании
Осужденный в Беларуси по обвинению в шпионаже украинский журналист Павел Шаройко подал прошение о помиловании. Как сообщил журналистам заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, в настоящее время прошение рассматривает комиссия по вопросам помилования при президенте Беларуси.
«Он подавал прошение о помиловании. Комиссия его рассматривает», — сказал Стук на пресс-конференции в Минске.
По его словам, принятие окончательного решения было отложено «до наступления определенных условий».
Бывший собственный корреспондент УНИАН в Минске Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября 2017 года. Минобороны Украины подтвердило, что Шаройко работал в ведомстве в должности руководителя пресс-службы, однако в 2009 году уволился по состоянию здоровья. В мае 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к 8 годам лишения свободы за шпионаж, а в октябре 2018 года в КГБ Беларуси заявили, что украинца могут помиловать.
В свою очередь первый вице-спикер Ирина Геращенко заявляла, что шумиха в масс-медиа по поводу обмена Павла Шаройко сорвала возможную тихую и быструю его передачу Украине.
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