Под Одессой школьник просит деньги на ампутацию своей ноги: подробности трагедии (фото)

Общество и люди

В Измаиле, что на юге Одесской области, местные жители обратили внимание на то, что у входа в крупный супермаркет «Копейка» в последнее время опрятного вида молодой человек… просит милостыню. Нельзя не заметить, что ниже колена левая нога парня зажата специальным медицинским фиксатором. Паша, так зовут юношу, собирает деньги на операцию: необходимо ампутировать травмированную ногу, которую несколько лет назад ему сломал отец. Ранее в Харькове скончался в больнице трехлетний ребенок, которого отец избивал на глазах у матери, а полиция «не замечала».

«Оказалось, что еще во младенчестве батя по пьяни ударил сильно по ноге, после чего Паша перенес 7 операций. Из-за отсутствия денег в семье не получил до конца нужную медпомощь, и теперь ногу нужно ампутировать чуть выше колена. После чего можно будет поставить специальный протез», — рассказал измаильчанин Даниил Слободянюк, который узнал информацию из первых уст.

Необходимый минимум для этих медицинских манипуляций — от 120 тысяч гривен. У родственников парня таких средств нет, его мама работает поденно в теплицах. Поэтому Паша, который сам родом из села Богатое, недавно переехал к бабушке в Измаил, и каждый вечер стоит с плакатом-обращением к горожанам у входа в супермаркет — просит о помощи.

Даниил подчеркивает, что Паша экономит на необходимых расходах и покупает только недорогую еду. Он уже собрал около 8 тысяч гривен, но на операцию этого не хватит.

«Есть идея организовать сбор денег. Думаю, в наших силах изменить жизнь парня к лучшему. Сумма не такая уж большая!» — заключил Слободянюк.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Харьковом после воспитательных мер отца скончался семилетний мальчик.

Фото сайта odessa.net.ua



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