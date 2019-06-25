Происшествия

Под Киевом бойцовский пес искусал пенсионерку: детали и фото с места происшествия

В Василькове на Киевщине бойцовский пес напал на 77-летнюю женщину, случайно оказавшуюся рядом с воротами частного дома. В результате она получила закрытый перелом левого плеча и множественные рваные раны рук и ног, сообщило Главное управление полиции в Киевской области. Напомним, ранее под Одессой два алабая едва не загрызли ребенка.

В настоящее время пса удерживают под строгим надзором.

Открыто уголовное производство по части 1 ст. 128 («Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение») Уголовного кодекса.

Двор, в котором произошло ЧП

Ведется досудебное расследование.

Напомним, в середине мая в Вишневом под Киевом на 8-летнюю девочку напала собака и жестоко покусала ее. «ФАКТЫ» выяснили все подробности инцидента — оказалось, что дети сами спровоцировали агрессию животного, пытаясь силой накормить его травой.

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