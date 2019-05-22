Происшествия

Под Одессой два алабая едва не загрызли ребенка: подробности ЧП

ЧП случилось в селе Александровка Лиманского района. На возвращавшегося из школы домой третьеклассника напали два огромных алабая.

По словам местных жителей, все произошло моментально. Ванюша Тарахненко — добрый, воспитанный мальчик — шел привычной ему дорогой, когда два пса породы алабай набросились на него. «Кусали и рвали его жутко, — говорят сельчане. — Не помогло даже вмешательство хозяйки, которая выскочила на шум и крики. Она пыталась отбить ребенка и вернуть собак в вольер. Но все напрасно. В итоге женщина упала в обморок. Придя в себя, она силой затащила псов в вольер и заперла…»

Мальчик выжил, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Ему под общим наркозом наложили десятки швов: на голове, спине, руках, бедрах и лице. Крайне сложное и психологическое состояние ребенка. Ему понадобится серьезная реабилитация.

Как выяснилось, собаки принадлежат местному депутату Наталье Кононенко. Она нисколько не отрицает ответственность за происшедшее. Считает, что «имеет место человеческий фактор, от которого никто не застрахован. Я полностью несу ответственность — материальную и моральную. Ванечка для меня тоже дорогой и близкий ребенок. Делаю все, что в моих силах».

В полиции официальных пояснений не дают. Как сообщила «ФАКТАМ» руководитель отдела коммуникации регионального главка Нацполиции Любовь Гордиевская, поскольку никаких обращений от родителей либо родственников пострадавшего не поступало, сотрудники Лиманского отделения сами мониторят ситуацию.

«Они уже встретились с семьей, разъяснили их права в данной ситуации. Однако решать вопрос о начале производства можно исключительно после получения официального заявления. Пока же занимаемся проверкой, полностью восстанавливаем картину случившегося», — сказала Гордиевская.

Напомним, недавно похожий случай произошел в Ровно. Там бойцовский пес напал на четырехлетнего ребенка и едва не разорвал его.

А под Киевом собака покусала 8-летнюю девочку и напугала еще двух детей.

«ФАКТЫ» также сообщали о случае в Запорожье, где стаффордширский терьер набросился на хозяина и его гостя.

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