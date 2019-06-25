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День Конституции Украины: когда и сколько будет выходных
В конце текущей недели украинцев ожидают длинные выходные — День Конституции Украины (28 июня, пятница) и по календарю — суббота и воскресенье. При этом, воскресенье, 30 июня, совпадает еще с одним праздником — Днем молодежи.
Всего в этом июне 12 выходных дней и 18 — рабочих.
Согласно распоряжению Кабинета министров № 7-р от 10 января, в июне в Украине установлены два праздничных дня: День Святой Троицы в воскресенье, 16 июня, и День Конституции Украины, приходящийся на пятницу, 28 июня.
Отметим, 28 июня большинство отделения банков не будут работать (это не касается терминалов, банкоматов и систем онлайн-платежей). При этом банковские учреждения должны сообщить клиентам о собственном режиме работы в эти дни и своевременно выплатить пенсии и другие выплаты.
Напомним, в последнее время в Украине предлагают изменить календарь государственных праздников. В частности, это касается 8 и 9 мая и 8 марта.
Какие еще изменения нужны в календаре читайте в интервью Владимира Вятровича «ФАКТАМ» о праздниках и способах их отмечания.
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