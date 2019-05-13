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В июне украинцы дважды будут долго отдыхать: график выходных
В июне текущего года в связи с празднованием Святой Троицы и Дня Конституции украинцы, которым установлена пятидневная рабочая неделя, будут дважды отдыхать по три дня подряд. В связи с дополнительными выходными в Национальном банке рассказали, как в 2019 году во время праздников будет работать украинская банковская система.
Согласно распоряжению Кабинета министров № 7-р от 10 января, в июне в Украине установлены два праздничных дня: День Святой Троицы в воскресенье, 16 июня, и День Конституции Украины, приходящийся на пятницу, 28 июня.
В соответствии со ст. 67 КЗоТ, если праздничный или нерабочий день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Таким образом, выходной день перенесут с воскресенья, 16 июня, на понедельник, 17 июня.
Кроме того, в июне пять субботних и воскресных дней. Всего в июне для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя, будут выходными 12 из 30 дней.
Напомним, в мае украинцы получили два дополнительных дня из-за праздников 1 и 9 мая, а в апреля отдыхали пять дней подряд на Пасху.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!