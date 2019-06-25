Многие забыли, что Россия не изменила планов по захвату Украины, — Порошенко

Украина

Российская Федерация не скрывает своих агрессивных планов в отношении Украины, и война на Донбассе продолжается. Об этом не стоит забывать, чтобы не потерять Украинское государство, заявил лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко во время выступления в львовском Музее освободительной борьбы Украины, где сегодня состоялся «День рождения Героев АТО».

«У нас нет мира, у нас есть война. К сожалению, сейчас многие забыли об этом, потому что мы очень тщательно защищали от чувства, что в стране идет война, — чтобы сберечь Украину. Это украинские герои — наши воины — разрушили планы Путина на создание Новороссии, Малороссии, планы разорвать страну. Это они стеной стали для того, чтобы сохранить наш суверенитет, остановить врага на Донбассе. Если бы они его не остановили, неизвестно, где бы он был — в Киеве или во Львове. Многие забыли о том, что агрессор абсолютно никак не изменил планы по захвату Украины», — отметил Порошенко.

Он также напомнил, что именно в эти дни пять лет назад подписал приказ о контрнаступлении, благодаря которому украинские военные освободили две трети оккупированного Донбасса.

«После этого приказа мы освободили две трети оккупированного Донбасса! Не только Мариуполь, Краматорск, Константиновку, Славянск, Лисичанск, Северодонецк. Усилиями именно украинских героев две трети Донбасса были освобождены и возвращен украинский флаг!» — сказал Порошенко.

Он поблагодарил семьи погибших героев и отметил, что жертвы войны за свободную суверенную Украину не должны быть напрасными.

«Мы не сдадимся, мы победим, потому что с нами правда, с нами Бог и с нами Украина. От отношения народа к героям зависит, имеет ли нация право на будущее. За последний месяц мы видим мощное наступление врага не только на фронте, но и внутри нашего государства. Наступление на армию: они собираются ее сокращать, обрезать финансирование и отдавать приказ о запрете стрелять в ответ. Мы не дадим нанести армии удар в спину. Сейчас нам надо всем объединиться для того, чтобы не дать разрушить память о них — почти трех тысячах воинов, которые отдали жизнь, защищая страну от российской агрессии», — отметил председатель партии «Европейская Солидарность».

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