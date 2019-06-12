Происшествия

Под Полтавой на ходу загорелся автобус с пассажирами: жуткие фото с места происшествия

12 июня 26 человек, ехавших на стареньком автобусе марки ПАЗ из Горишних Плавней в Кобеляки (Полтавская область), могут назвать своим вторым днем рождения. Около 13:00 на автотрассе Полтава — Александрия возле села Еленовка Козельщинского района у их «пазика», по предварительному выводу, закоротила электропроводка в моторном отсеке.

— Огонь очень быстро распространился на пассажирский салон и в считаные минуты транспортное средство оказалось в клубах черного дыма, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев. - К счастью, водитель и 25 его пассажиров успели выскочить из автобуса до его полного загорания и отойти не безопасное расстояние. Вызванные на место происшествия пожарные были бессильны что-либо сделать.

Пассажиры, оказавшиеся в непредвиденной ситуации под палящим солнцем, продолжили дальнейший путь на попутном транспорте.

На вопрос, мог ли автобус загореться из-за аномальной жары, Юрий Сулаев ответил, что этот фактор тоже не исключается. Поэтому полиция, сказал он, призывает водителей проверять состояние своих авто перед выездом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Волынской области произошло ЧП с пригородным поездом Ковель — Сарны: в нем загорелось оборудование моторной секции и состав остановился.

А под Киевом на днях произошел пожар на автомобильной заправке, На заправке хранились бензин, газ и дизельное топливо. Есть информация о том, что был взрыв

Фото — ГУНП в Полтавской области

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