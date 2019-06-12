- 17:22 В Черкассах разгорелся скандал из-за пьяного дебоша прокурора
- 16:54 Под Полтавой на ходу загорелся автобус с пассажирами: жуткие фото с места происшествия
- 16:49 У Зеленского извинились за "шутку о тарифах"
- 16:47 Полуобнаженная Тина Кароль представила новую песню
- 16:46 Зеленский встретится с Меркель: что об этом известно
- 16:26 На Житомирщине лесник подстрелил подростка: первые детали происшествия
- 16:24 Массовое отравление в ресторане Львова: стало известно о новых пострадавших
- 16:18 Политический спецназ: Ирина Геращенко ярко охарактеризовала команду Порошенко
- 16:16 Гитарист группы "Ляпис Трубецкой" после избиения впал в кому
- 16:13 Видеоблогинг, робототехника и НСК «Олимпийский»: репортаж из лагеря Академии профессий будущего
- 16:05 Они и мать родную задержат: в сети обсуждают фото и видео с акции в поддержку журналиста Голунова
- 15:50 Утечка химикатов в реку Рось: на месте аварии загрязнение в сотни раз выше нормы
Под Полтавой на ходу загорелся автобус с пассажирами: жуткие фото с места происшествия
12 июня 26 человек, ехавших на стареньком автобусе марки ПАЗ из Горишних Плавней в Кобеляки (Полтавская область), могут назвать своим вторым днем рождения. Около 13:00 на автотрассе Полтава — Александрия возле села Еленовка Козельщинского района у их «пазика», по предварительному выводу, закоротила электропроводка в моторном отсеке.
— Огонь очень быстро распространился на пассажирский салон и в считаные минуты транспортное средство оказалось в клубах черного дыма, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев. - К счастью, водитель и 25 его пассажиров успели выскочить из автобуса до его полного загорания и отойти не безопасное расстояние. Вызванные на место происшествия пожарные были бессильны что-либо сделать.
Пассажиры, оказавшиеся в непредвиденной ситуации под палящим солнцем, продолжили дальнейший путь на попутном транспорте.
На вопрос, мог ли автобус загореться из-за аномальной жары, Юрий Сулаев ответил, что этот фактор тоже не исключается. Поэтому полиция, сказал он, призывает водителей проверять состояние своих авто перед выездом.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Волынской области произошло ЧП с пригородным поездом Ковель — Сарны: в нем загорелось оборудование моторной секции и состав остановился.
А под Киевом на днях произошел пожар на автомобильной заправке, На заправке хранились бензин, газ и дизельное топливо. Есть информация о том, что был взрыв
Фото — ГУНП в Полтавской области
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!