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Малькова и Кийко опередили россиянок и принесли Украине «серебро» Европейских игр (фото)
Украинские спортсмены продолжают пополнять копилку нашей команды на вторых Европейских играх, которые проходят с 21 по 30 июня в Минске.
Во вторник, 25 июня, наши прыгуньи на батуте Светлана Малькова из Николаева и киевлянка Марина Кийко (на фото) завоевали серебряную медаль в синхронных прыжках.
В итоговом протоколе украинки уступили только белорусскому дуэту Анне Гончаровой и Марии Махаринской, набравшим 50,230 балла, и с оценкой 48,240 всего на одну десятую балла обошли россиянок Ирину Кундиус и Яну Павлову (48,140).
Марина Кийко и Светлана Малькова
Отметим, что медаль Мальковой и Кийко стала 19-й (5 золотых, 8 серебряных, 5 бронзовых) для украинских спортсменов на соревнованиях в Минске.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские батутисты Давыденко и Просторов стали вице-чемпионами Европейских игр.
Фото НОК Украины
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