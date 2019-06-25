Спорт

Малькова и Кийко опередили россиянок и принесли Украине «серебро» Европейских игр (фото)

Украинские спортсмены продолжают пополнять копилку нашей команды на вторых Европейских играх, которые проходят с 21 по 30 июня в Минске.

Во вторник, 25 июня, наши прыгуньи на батуте Светлана Малькова из Николаева и киевлянка Марина Кийко (на фото) завоевали серебряную медаль в синхронных прыжках.

В итоговом протоколе украинки уступили только белорусскому дуэту Анне Гончаровой и Марии Махаринской, набравшим 50,230 балла, и с оценкой 48,240 всего на одну десятую балла обошли россиянок Ирину Кундиус и Яну Павлову (48,140).

Марина Кийко и Светлана Малькова

Отметим, что медаль Мальковой и Кийко стала 19-й (5 золотых, 8 серебряных, 5 бронзовых) для украинских спортсменов на соревнованиях в Минске.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские батутисты Давыденко и Просторов стали вице-чемпионами Европейских игр.

Фото НОК Украины

.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter