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Теннисистка с восемью пальцами на руках сыграла на Уимблдоне (фото, видео)
На одном из старейших турниров серии «Большого шлема», британском Уимблдоне, выступила необычная теннисистка.
18-летняя Франческа Джонс, получившая от организаторов «уайлд кард» (особое приглашение какому-либо не прошедшему общую квалификацию на соревнование спортсмену или команде), имеет редкое генетическое заболевание — эктродактилию. Будущая спортсменка родилась со сросшимися пальцами на конечностях. После нескольких операций у Джонс по четыре пальца (включая большой) на руках, четыре пальца на левой ноге и три — на правой.
Врачи говорили, что из-за отсутствия всех пальцев Франческа потеряет нужную цепкость и не сможет играть в теннис, но в девять лет девочка переехала в Барселону, чтобы учиться в той же академии, в которой занимались Энди Маррей и Рафаэль Надаль.
И стремление юной спортсменки дало результаты — к 18 годам она вошла в топ-300 мирового рейтинга, занимая 297-ю позицию, а в этом году получила право сыграть на Уимблдоне. Правда, в первом раунде квалификации британка в трех сетах уступила 217-й ракетке мира Катаржине Каве из Польши (3:6, 7:6, 3:6), но уже само участие на турнире такого уровня — уже победа для целеустремленной спортсменки.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный теннисист выиграл первый турнир после сложной операции.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!