Легендарный теннисист выиграл первый турнир после сложной операции (фото, видео)

Спорт

Трехкратный чемпион турниров серии «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей (на фото в заголовке справа) триумфально вернулся на корт после сложнейшей операции по замене тазобедренного сустава.

Вместе с испанцем Фелисиано Лопесом британец, занимающий 215-ю строчку в рейтинге ATP, стал победителем парного турнира в Лондоне, обыграв в решающем матче американо-британский дуэт Раджив Рам/Джо Солсбери — 7:6 (6), 5:7, 10:5.

Примечательно, что играя в паре с Лопесом, который буквально часом ранее завоевал индивидуальный трофей, обыграв в решающем поединке француза Жиля Симона – 6:2, 6:7 (4), 7:6 (2), Маррей не жалел себя и готов был, несмотря на металлический протез в бедре, доставать в падении сложные мячи.

Напомним, что в январе нынешнего года британец, занимавший в 2016—2017 годах первую строчку мирового теннисного рейтинга, по окончанию Открытого чемпионата Австралии со слезами на глазах объявил, что вынужден завершить карьеру из-за травмы бедра. Но последующая операция по замене сустава металлическим протезом дала Энди возможность вернуться на корт — и не просто вернуться, а победно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшая первая ракетка мира получил рыцарский титул.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter