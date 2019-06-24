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Спорт

Легендарный теннисист выиграл первый турнир после сложной операции (фото, видео)

9:32 24 июня 2019 43
Легендарный теннисист выиграл первый турнир после сложной операции (фото, видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Трехкратный чемпион турниров серии «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей (на фото в заголовке справа) триумфально вернулся на корт после сложнейшей операции по замене тазобедренного сустава.

Вместе с испанцем Фелисиано Лопесом британец, занимающий 215-ю строчку в рейтинге ATP, стал победителем парного турнира в Лондоне, обыграв в решающем матче американо-британский дуэт Раджив Рам/Джо Солсбери — 7:6 (6), 5:7, 10:5.

Примечательно, что играя в паре с Лопесом, который буквально часом ранее завоевал индивидуальный трофей, обыграв в решающем поединке француза Жиля Симона – 6:2, 6:7 (4), 7:6 (2), Маррей не жалел себя и готов был, несмотря на металлический протез в бедре, доставать в падении сложные мячи.

Напомним, что в январе нынешнего года британец, занимавший в 2016—2017 годах первую строчку мирового теннисного рейтинга, по окончанию Открытого чемпионата Австралии со слезами на глазах объявил, что вынужден завершить карьеру из-за травмы бедра. Но последующая операция по замене сустава металлическим протезом дала Энди возможность вернуться на корт — и не просто вернуться, а победно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшая первая ракетка мира получил рыцарский титул.

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