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Легендарный теннисист выиграл первый турнир после сложной операции (фото, видео)
Трехкратный чемпион турниров серии «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей (на фото в заголовке справа) триумфально вернулся на корт после сложнейшей операции по замене тазобедренного сустава.
Вместе с испанцем Фелисиано Лопесом британец, занимающий 215-ю строчку в рейтинге ATP, стал победителем парного турнира в Лондоне, обыграв в решающем матче американо-британский дуэт Раджив Рам/Джо Солсбери — 7:6 (6), 5:7, 10:5.
CAN YOU BELIEVE IT!?!— ATP Tour (@ATP_Tour) 23 июня 2019 г.
The moment @andy_murray & @feliciano_lopez secured the doubles title at @QueensTennis…
@TennisTV #QueensTennis pic.twitter.com/ihKvmBZso4
Примечательно, что играя в паре с Лопесом, который буквально часом ранее завоевал индивидуальный трофей, обыграв в решающем поединке француза Жиля Симона – 6:2, 6:7 (4), 7:6 (2), Маррей не жалел себя и готов был, несмотря на металлический протез в бедре, доставать в падении сложные мячи.
Giving 100%. Some things will never change.@andy_murray #QueensTennis pic.twitter.com/DBmI8m8Cod— Tennis TV (@TennisTV) 23 июня 2019 г.
Напомним, что в январе нынешнего года британец, занимавший в 2016—2017 годах первую строчку мирового теннисного рейтинга, по окончанию Открытого чемпионата Австралии со слезами на глазах объявил, что вынужден завершить карьеру из-за травмы бедра. Но последующая операция по замене сустава металлическим протезом дала Энди возможность вернуться на корт — и не просто вернуться, а победно.
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